Eva и Varus вошли в 50 самых дорогих брендов Украины, — СМИ

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Список самых дорогих украинских брендов подготовил журнал New Voice (NV) совместно с компанией MPP Consulting, передают "Факты".

В своих расчетах агентство исходило из инвестиционного, географического, технологического и конкурентных факторов.

Журналисты отмечают, что сегодня каждая украинская семья является покупателем Eva. Это крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья.

Сейчас компания имеет более 1 тыс. фирменных магазинов по всей Украине, а также собственный интернет-магазин EVA.UA. Штат ее сотрудников насчитывает около 13 тыс. человек.

VARUS — национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктовой розницы, и первый в Украине инновационный Darkstore в Киеве.

Совладельцами Eva являются Руслан Шостак и Валерий Киптик.