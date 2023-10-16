Eva та Varus увійшли до 50 найдорожчих брендів України, — ЗМІ

Related video

Список найдорожчих українських брендів підготував журнал New Voice (NV) спільно з компанією MPP Consulting, передають "Факти".

У своїх розрахунках агентство виходило з інвестиційного, географічного, технологічного та конкурентних факторів.

Журналісти зазначають, що сьогодні кожна українська родина є покупцем Eva. Це найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я.

Наразі компанія має понад 1 тис. фірмових магазинів по всій Україні, а також власний інтернет-магазин EVA.UA. Штат її співробітників налічує близько 13 тис. осіб.

VARUS — національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового роздрібу, та перший в Україні інноваційний Darkstore в Києві.

Співвласниками Eva є Руслан Шостак та Валерій Кіптик.