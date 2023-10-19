Транслировали все в семейный чат: появились новые подробности самоубийства брата и сестры в Киеве

По словам сводного брата, они это спланировали заранее. Чтобы покончить с собой подростки приехали в Киев, где сняли квартиру в многоэтажке на левом берегу.

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Родственники брата и сестры, которые совершили суицид в Киеве 2 октября, рассказали новые детали трагедии. Как оказалось, дату своей гибели подростки Вова и Вика выбрали не случайно — в этот день был день рождения девушки. Об этом 17 октября рассказал сводный брат подростков в эфире программы "Говорит вся страна" на канале 1+1.

17-летняя Вика и 18-летний Вова воспитывались в большой приемной семье Бордунов в городе Березань Киевской области. Всего в этой семье 14 приемных детей.

По словам сводного брата, погибшие специально выбрали для самоубийства именно этот день. Однако, он не верит, что они были влюблены.

"Это произошло 2 октября. 2 октября у девочки, которую Вова очень любил, был день рождения. У них была очень тяжелая история любви. Нельзя сюда приплетать кого-то и говорить, что кто-то виноват. Они это спланировали и они это сделали. Но я думаю, что он выбрал этот день не случайно. Поэтому я не верю в его любовь с сестрой", — сказал он.

Наталья, приемная мама погибших детей, которая на момент трагедии находилась за границей, рассказала, что в тот день подростки прислали ссылку на прямую трансляцию своего самоубийства в семейный чат в Telegram.

"У нас есть Telegram-канал, называется "Семья", мы там все общаемся и рассказываем друг другу события, которые происходят. Они это все выложили в семейный канал. Я все это видела и ничего не могла сделать. Никаких действий", — сказала она.

Женщина отметила, что семья не знала о намерениях детей и якобы романтических отношениях между ними.

"Я спрашивала у дочери, почему она так много проводила времени с сыном... Она говорила, что просто помогала ему, подавала их отношения как поддержку сводного брата", — рассказала женщина.

На что нужно обратить внимание родителям

Эксперт программы "Говорит вся страна", психолог Анна Просветова назвала особенности поведения, на которые родителям стоит обратить внимание:

Ребенок говорит о намерениях уйти из жизни;

Рассказывает суицидальные мысли и намерения якобы от имени своего друга или подруги;

Перестает интересоваться своим внешним видом;

Склонен к гипертрофированной самокритике. Ребенок полностью отрицает похвалу в свой адрес.

"Важно осторожно наблюдать, не критикуя ребенка за его вкусы, не обесценивая предпочтения. Если ребенок отталкивается от положительной мотивации, это может быть тревожным звоночком", — подчеркнула психолог.

Напомним, что в Киеве возле гаражей нашли тело экс-главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты. Полиция расследует случай как самоубийство.

Ранее сообщалось, что в общежитии вуза в Виннице прогремел взрыв. Полиция открыла уголовное дело по статье 115 часть 1 (умышленное убийство) с отметкой о самоубийстве.