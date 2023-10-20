Бронеавтомобиль "Новатор" от ООО "Украинская бронетехника" защитил экипаж от взрыва противотанковой мины

Related video

Во время выполнения боевого задания на одном из горячих направлений СБА "Новатор" производства ООО "Украинская бронетехника" наехал на противотанковую мину. В авто был экипаж в полном составе и все остались живы, рассказали представители "Украинской бронетехники" в Facebook.

"Авто получило существенные повреждения. Но бронекапсула выдержала подрыв, осталась невредимой и сохранила жизнь наших военных", — отметили в компании.

В "Украинской бронетехнике" рассказали, что на сегодня бронеавтомобиль эвакуирован и передан их сервисной бригаде. Там уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить "Новатор" и вернуть бойцам на фронт.

"Работаем на Победу!" — заверили представители компании.

СБА "Новатор" производства ООО "Украинская бронетехника" после наезда на мину