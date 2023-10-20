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Україна

Бронеавтомобіль "Новатор" від ТОВ "Українська бронетехніка" захистив екіпаж від вибуху протитанкової міни

СБА "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" після наїзду на міну
СБА "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" після наїзду на міну
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Під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків СБА "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" наїхав на протитанкову міну. В авто був екіпаж в повному складі й всі залишилися живі, розповіли представники "Української бронетехніки" у Facebook.

"Авто зазнало суттєвих ушкоджень. Але бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових", — зазначили у компанії.

В "Українській бронетехніці" розповіли, що на сьогодні бронеавтомобіль евакуйовано та передано їх сервісній бригаді. Там вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити "Новатор" та повернути бійцям на фронт.

"Працюємо на Перемогу!" — запевнили представники компанії.

СБА "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" після наїзду на міну Fullscreen
СБА "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" після наїзду на міну
СБА "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" після наїзду на міну Fullscreen
СБА "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" після наїзду на міну