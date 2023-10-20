Бронеавтомобіль "Новатор" від ТОВ "Українська бронетехніка" захистив екіпаж від вибуху протитанкової міни

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Під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків СБА "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" наїхав на протитанкову міну. В авто був екіпаж в повному складі й всі залишилися живі, розповіли представники "Української бронетехніки" у Facebook.

"Авто зазнало суттєвих ушкоджень. Але бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових", — зазначили у компанії.

В "Українській бронетехніці" розповіли, що на сьогодні бронеавтомобіль евакуйовано та передано їх сервісній бригаді. Там вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити "Новатор" та повернути бійцям на фронт.

"Працюємо на Перемогу!" — запевнили представники компанії.

СБА "Новатор" виробництва ТОВ "Українська бронетехніка" після наїзду на міну