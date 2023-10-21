Из Харькова в Дрогобыч: волонтер преодолел 1091 км на велосипеде ради помощи ВСУ (видео)

Изначально Александр планировал собрать 1091000 гривен, но по итогу сумма получилась в два с лишним раза меньше. Однако и эти деньги уже распределены.

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Харьковский актер, юморист, ведущий "Радіо Накипіло" и волонтер Александр Сердюк преодолел на обычном городском велосипеде 1091 километр, доехав на нем из родного города в Дрогобыч Львовской области, чтобы собрать деньги для украинских защитников, передает "Суспільне".

Свое путешествие на 10-летнем велосипеде Bergamont, который харьковчанин ласково называет "ласточкой", он начал 1 октября. О поездке мужчина рассказывал в соцсети, показывая все этапы пути. Изначально целью было собрать 1091000 гривен.

По его словам, ехать было "весело и больно".

"Самый главный совет: если говорят ехать 30-50 километров в день, то надо ехать 30-50 километров в день, а не 115 километров в первый день. Потом колени 4 дня отходят, а ты и дальше едешь по 100 км. Мне был интересный маршрут, я поставил пешеходный, он ближе, но везде села и леса. Ночью в лес заезжаешь, я очень боюсь лесов, если честно, заезжаешь в лес ночью и думаешь: ну все, у тебя нет шансов" – рассказал Александр журналистам.

Сердюк признается, что случались в дороге и трудности, а место для ночевки приходилось искать в пути. Больше всего он не любил леса и деревянные мосты.

"Уезжал из Ахтырки и я не взял воду… И хоп — ты уже в поле едешь и ни воды, ни еды. Каким-то чудом через 25 километров в поле на бездорожье увидел палатку, где продается шашлычок. Попросил и воды, и шашлыка, и все, что у вас есть", – вспоминает он.

За 16 дней волонтер проехал 11 областей и собрал 330 тысяч гривен. Еще 50 тысяч принес розыгрыш книги с автографом Сергея Жадана.

"Для меня эта поездка была важной, еще тем, что связала два родных города… Ехал из дома домой. Харьков – родной город, Дрогобыч – стал родным. Так оно и чувствовалось. Ведь именно из Дрогобыча и из Харькова шла самая большая поддержка… Хочется, чтобы эта ниточка между востоком и западом превращалась в канат, который держит государство и не делит его. До сих пор, как в тумане, после поездки, когда не встаешь с утра, не крутишь педали, не ищешь, где заночевать, и не прокладываешь маршрут и не материшь ветер или дождь. Отдыха не будет. Уже завтра отправляюсь на благотворительные концерты. Да он и не нужен. Эта поездка была лучшей терапией, где я говорил с собой, слушал себя и путешествовал по лучшей стране в мире", – написал Сердюк после окончания маршрута.

Собранные деньги мужчина уже распланировал для разных бригад. Деньги пойдут на закупку тепловизоров, теплых вещей и обуви, ремонт автомобилей, сбор на пикап и многое другое, в чем нуждаются украинские защитники.

На этом Александр решил не останавливаться и на странице в соцсети объявил аукцион, где намерен разыграть велосипед. Он хочет собрать 160 тысяч гривен на моторную лодку для защитников на Херсонском направлении.

"Все сбрасывают на "банку" по 300 гривен и через три недели победитель получит "ласточку" — мой велосипед", – говорит Александр. Победителя он намерен объявить 10 ноября.

Ранее Фокус писал, как волонтеры создали для ВСУ уникальное оружие против дронов.