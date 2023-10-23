Из реестра коррупционеров могут исчезнуть 10 тыс человек: в НАПК назвали условие

По словам главы НАПК Александра Новикова, после удаления из реестра осужденные ранее лица смогут участвовать в государственных процессах, что несет за собой огромный риск.

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Если президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект о улучшении механизмов привлечения к ответственности лиц, ответственных за исполнение государственных или местных управленческих функций, то из реестра коррупционеров исчезнет 10 тысяч человек. Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью "Радио Свобода".

"На сегодняшний день на подписи у Президента находится законопроект "О внесении изменений в статью 59 Закона Украины "О предотвращении коррупции" об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" (№9586 — ред.), который фактически удаляет из соответствующего реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", — отметил Новиков.

Согласно его заявлению, после подписания Президентом и вступления закона в силу, более 10 тысяч лиц, приговоренных за уголовные коррупционные преступления, будут исключены из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Следовательно, лица, ранее приговоренные, смогут, например, участвовать в государственных закупках. По мнению главы НАПК, это несет значительные риски.

"Мы надеемся, что Президент этот закон не подпишет", – заявил Новиков.

Напомним, 12 сентября стало известно, что Офис президента пока не будет подавать в ВР законопроект, который предоставил бы коррупции в больших масштабах статус государственной измены. На соответствующее решение повлияли западные партнеры, которые видят попытку власти вмешаться в работу НАБУ.