"Хакнули" систему: эксперт рассказал, кому выгодно давление на производителей оружия в Украине

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Глава State Watch Глеб Каневский предполагает, что ФСБ России просто "хакнуло" украинскую систему госуправления: "Оставить производителей оружия без прибыли — это просто нереалистичная ситуация при рыночной экономике, даже во время военного положения. Они просто тогда перестанут заключать контракты с государством". Об этом говорится в материале "Атака на своих. Объясняем суть "странного скандала" между властью и украинскими производителями оружия", передает ВВС.

В сентябре этого года парламент дополнительно принимает свое постановление по этому вопросу, где отмечается, что производители ОПК в обязательном порядке имеют право на получение прибыли за свои изделия. Казалось бы, проблема решена. Однако все наоборот.

Одним из первых публично об "угрожающих действиях" аудиторов заявило государственное конструкторское бюро "Луч", единственный в Украине разработчик дальнобойных ракет. Основное его детище — ракета "Нептун". Именно ею был поражен и потоплен российский флагман Черноморского флота "Москва" в апреле 2022 года. Кроме того, усовершенствованная модификация ракеты для применения по наземным целям уничтожила в августе этого года дивизион новейших российских систем ПВО С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму. КБ "Луч" является производителем чрезвычайно эффективных на фронте противотанковых ракетных комплексов "Корсар" и "Стугна".

Неудивительно, что именно производственные мощности "Луча" неоднократно оказывались под ударами российских ракет и беспилотников.

Собеседники ВВС во власти и среди производителей оружия говорят, что действия аудиторов стали возможными из-за принципиальной позиции их руководительницы — Аллы Басалаевой.

В 2012 году президент Виктор Янукович своим указом назначил Басалаеву судьей Дарницкого районного суда Киева. В январе 2021 года Басалаева получила от президента Зеленского звание "заслуженный юрист", а уже в ноябре следующего года Кабинет Министров назначил ее главой Государственной аудиторской службы.