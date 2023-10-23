"Хакнули" систему: експерт розповів, кому вигідний тиск на виробників зброї в Україні

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Очільник State Watch Гліб Канєвський припускає, що ФСБ Росії просто "хакнуло" українську систему держуправління: "Залишити виробників зброї без прибутку – це просто нереалістична ситуація при ринковій економіці, навіть під час воєнного стану. Вони просто тоді перестануть укладати контракти з державою". Про це йдеться в матеріалі "Атака на своїх. Пояснюємо суть "дивного скандалу" між владою і українськими виробниками зброї", передає ВВС.

У вересні цього року парламент додаткову ухвалює свою постанову з цього питання, де наголошується, що виробники ОПК в обов'язковому порядку мають право на отримання прибутку за свої вироби. Здавалося б, проблема вирішена. Однак все навпаки.

Одним з перших публічно про "загрозливі дії" аудиторів заявило державне конструкторське бюро "Луч", єдиний в Україні розробник далекобійних ракет. Основне його дітище – ракета "Нептун". Саме нею був уражений і потоплений російська флагман Чорноморського флоту "Москва" у квітні 2022 року. Окрім того, вдосконалена модифікація ракети для застосування по наземних цілях знищила в серпні цього року дивізіон новітніх російських систем ППО С-400 "Тріумф" в окупованому Криму. КБ "Луч" є виробником надзвичайно ефективних на фронті протитанкових ракетних комплексів "Корсар" і "Стугна".

Тож не дивно, що саме виробничі потужності "Луча" неодноразово опинялись під ударами російських ракет і безпілотників.

Співрозмовники ВВС у владі та серед виробників зброї кажуть, що дії аудиторів стали можливими через принципову позицію їхньої очільниці – Алли Басалаєвої.

В 2012 році президент Віктор Янукович своїм указом призначив Басалаєву суддею Дарницького районного суду Києва. В січні 2021 року Басалаєва отримала від президента Зеленського звання "заслужений юрист", а вже в листопаді наступного року Кабінет Міністрів призначив її очільницею Державної аудиторської служби.