В результате непогоды в Киеве погибли по меньшей мере два человека, — КГГА (фото)

Еще одна женщина получила травму позвоночника из-за падения веток, а человек в машине, на которую упало дерево, от госпитализации отказался, рассказали в городской администрации.

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В Киеве в результате непогоды два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. В Telegram КГГА сообщили подробности.

Сильные порывы ураганного ветра 28 октября уже наделали беды в городе. На территории Шевченковского районе дерево упало на человека. Медики, прибывшие на место трагедии, пытались реанимировать мужчину, но этого сделать не удалось — вследствие полученных тяжелых травм он скончался.

В настоящее время в результате непогоды в столице погибли два человека. Еще трое граждан травмированы.

В результате дождя и сильных порывов ветра, как говорится в сообщении, в столице повреждены три киоска, один жилой дом, четыре автомобиля.

Также зафиксировано падение баннера. Всего зафиксировано 8 случаев падения деревьев на проезжую часть.

В Шевченковском районе пострадала женщина. Она получила травму позвоночника из-за падения веток. Пострадавшую медики госпитализировали.

На проспекте Берестейском на транспортное средство упало дерево. Человек, который находился в машине, от госпитализации отказался.

Чиновники призвали горожан соблюдать меры безопасности. Жителям Киева рекомендовали быть осторожными, учитывать погодные условия и без необходимости не выходить на улицу.

Фото: КГГА

Погода в Киеве 28 октября

В столице Украины погода 28 октября, по информации Украинского гидрометцентра, не будет благоприятной. Объявлен второй уровень опасности (оранжевый). В частности, ветер в столице достигает 25 м/c. В субботу, 28 октября, метеорологи прогнозируют дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, температуру ночью 10-12°, днем — 12-14°.

Напомним, летом погода в Киеве также удивила, наделав беды. Гроза и сильный ветер обесточили часть районов города. Непогода 2 июня для многих жителей украинской столицы оказалась. В городе автомобили не могут свободно двигаться по дорогам, а в некоторых районах отсутствует электроснабжение.