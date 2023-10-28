Внаслідок негоди у Києві загинули щонайменше двоє людей, — КМДА (фото)

Ще одна жінка отримала травму хребта через падіння гілок, а людина у автівці, на яку впало дерево, від госпіталізації відмовилася, розповіли в міській адміністрації.

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У Києві внаслідок негоди двоє людей отримали травми, несумісні з життям. У Telegram КМДА повідомили подробиці.

Сильні пориви ураганного вітру 28 жовтня вже наробили лиха в місті. На території Шевченківського районі дерево впало на людину. Медики, які прибули на місце трагедії, намагалися реанімувати чоловіка, але цього зробити не вдалося – внаслідок отриманих тяжких травм він помер.

На цей час внаслідок негоди в столиці загинуло двоє людей. Ще троє громадян травмовані.

Внаслідок дощу та сильних поривів вітру, як йдеться у повідомленні, в столиці пошкоджено три кіоски, один житловий будинок, чотири автівки.

Також зафіксоване падіння банера. Загалом зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину.

У шевченківському районі постраждала жінка. Вона отримала травму хребта через падіння гілок. Потерпілу медики госпіталізували.

На проспекті Берестейському на транспортний засіб впало дерево. Людина, яка перебувала в автівці, від госпіталізації відмовилась.

Посадовці закликали містян дотримуватися заходів безпеки. Мешканцям Києва рекомендували бути обережними, враховувати погодні умови та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Фото: КМДА

Погода у Києві 28 жовтня

У столиці України погода 28 жовтня, за інформацією Українського гідрометцентру, не буде сприятливою. Оголошено другий рівень небезпеки (помаранчевий). Зокрема, вітер у столиці досягає 25 м/c. У суботу, 28 жовтня, метеорологи прогнозують дощ, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, температуру вночі 10-12°, вдень – 12-14°.

Нагадаємо, влітку погода у Києві також здивувала, наробивши лиха. Гроза та сильний вітер знеструмили частину районів міста. Негода 2 червня для багатьох мешканців української столиці виявилася. У місті автомобілі не можуть вільно рухатися дорогами, а в деяких районах відсутнє електропостачання.