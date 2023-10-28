Распространяется чрезвычайно быстро: в Украине нашли новый вид грибов (фото)

Гриб, как отмечают украинские ученые, массово начал расти в течение последних двух лет и расширять свою географию.

Related video

В Ровенской области увидели новый вид грибов — американский боровик. В Facebook Нобельского Национального Природного Парка сообщили подробности.

Американский боровик, как говорится в сообщении, имеет оранжевую шапку с характерным "ободком" на краю и ровную стройную ножку. У него крепкий приятный аромат. Обычно такие грибы растут под соснами, в хвойных и смешанных лесах.

Важно

На космических станциях растут грибы: их могут использовать в лекарствах для астронавтов

Специалисты не знают, когда именно он начал распространяться и попал в Европу. Боровик начал появляться на севере Европы. Преимущественно это происходило лишь десяток лет назад, а уже сейчас его можно встретить и в наших лесах. Некоторые из украинских любителей тихой охоты считают, что для других видов чрезвычайно быстрое распространение этого гриба опасно.

В Украине американский боровик появился впервые три года назад вблизи сел Мельницы и Нобель. Это происходит преимущественно из-за изменений климата, местной фауны и флоры.

Гриб массово начал расти в течение последних двух лет и расширять свою географию. В этом году его впервые заметили в районе сел Омит, Сенчицы, Ниговищи и Прикладники.

"Не забывайте самое главное правило сбора грибов: берите только те, которые вы точно знаете!" — говорится в сообщении.

Фото: Facebook

Напомним, в начале октября в Карпатах нашли вешенку розовую, из которой можно делать цукаты. Вешенка имеет хрустящую нежную мякоть и розовую окраску шляпки, но в пищу употреблять можно только шляпку.

Также на Черниговщине обнаружили огромный гриб-баран из Красной книги. Как отметили ученые, в этом регионе гриб мало распространен. Он преимущественно встречается в старых участках соснового леса в западных областях Украины.