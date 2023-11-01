На пропускных пунктах Украины ограничили использование "Дії", — ГПСУ

В ведомстве отметили, что полный отказ от работы с приложением не предполагается. Будет существовать несколько причин, по которым сотрудники ГНСУ все же примут е-документ.

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Отныне паспорт в приложении "Дія" не облегчит пересечение границы, а лишь будет помогать идентифицировать личность. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук в интервью "Interfax".

Как отметил Матвийчук, причина такого изменения — то, что сотрудники ГПСУ все чаще стали выявлять факты подделки программного обеспечения приложения "Дія" и фальшивые документы в нем.

"Так, при попытке пересечь границу, мужчина утверждал, что является многодетным отцом, предоставив три свидетельства о рождении в приложении "Дія". Однако во время проверки выяснилось, что человек пытался обмануть сотрудников ГПСУ, демонстрируя фальшивые документы в поддельном приложении", — рассказал он.

Это стало причиной установления ограничения на использование приложения при пересечении границы Госпогранслужбой.

Полного отказа от "Дії" — не будет: детали

Матвийчук отметил, что полный отказ от работы с приложением не предполагается.

По его словам, сотрудникам ГПСУ разрешено принимать электронные документы, подтверждающие инвалидность.

Кроме того, украинцы могут предъявить е-документ, подтверждающий статус пенсионера, в частности электронное пенсионное удостоверение.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в "Дії" не будет повесток.