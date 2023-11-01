На пропускних пунктах України обмежили використання "Дії", — ДПСУ

У відомстві зазначили, що повна відмова від роботи із застосунком не передбачається. Існуватиме кілька причин, за якими співробітники ДПСУ все ж приймуть е-документ.

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Відтепер паспорт у додатку "Дія" не полегшить перетин кордону, а лише допомагатиме ідентифікувати особу. Про це повідомив начальник відділу організації̈ прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук в інтерв'ю "Interfax".

Як зазначив Матвійчук, причина такої зміни — те, що співробітники ДПСУ дедалі частіше почали виявляти факти підробки програмного забезпечення застосунку "Дія" та фальшиві документи в ньому.

"Так, при намаганні перетнути кордон, чоловік стверджував, що є багатодітним батьком, надавши три свідоцтва про народження у додатку "Дія". Однак під час перевірки з'ясувалося, що людина намагалася ошукати співробітників ДПСУ, демонструючи фальшиві документи в підробленому додатку", — розповів він.

Це стало причиною встановлення обмеження на використання додатку під час перетину кордону Держприкордонслужбою.

Повної відмови від "Дії" – не буде: деталі

Матвійчук зазначив, що повна відмова від роботи із застосунком не передбачається.

За його словами, співробітникам ДПСУ дозволено приймати електронні документи, що підтверджують інвалідність.

Окрім того, українці можуть пред’явити е-документ, що підтверджує статус пенсіонера, зокрема електронне пенсійне посвідчення.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що в "Дії" не буде повісток.