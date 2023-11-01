Поножовщина в Каменец-Подольском: в полиции начали расследование дела о драке военных

По данным правоохранительных органов, в ночь на 1 ноября трое жителей Каменец-Подольского в состоянии алкогольного опьянения нанесли ножевое ранение случайному прохожему. В результате нападения он погиб.

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Трое мужчин были арестованы правоохранительными органами по подозрению в совершении умышленного убийства местного жителя и актах хулиганства в городе Каменец-Подольском. Об этом сообщают в полиции Хмельницкой области.

По информации, предоставленной ведомством, инцидент произошел ночью с 31 октября на 1 ноября в одном из районов города. Полицейские получили информацию о том, что трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, нанесли ножевое ранение случайному прохожему.

Затем неизвестные лица проникли в подъезд жилого дома на улице Космонавтов. В этом месте они совершили нападение на троих пострадавших и в результате инцидента погиб 42-летний местный житель.

По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 и ч.4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц и с применением холодного оружия — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет), п.7 ч.2 ст. 115 (преднамеренное убийство по хулиганским мотивам — наказывается лишением свободы на срок от 15 лет), ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека — наказывается лишением свободы на срок до трех лет) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявлены им о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Каменце-Подольском трое устроили поножовщину: что известно

В Каменце-Подольском трое военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку, которая привела к трагическим последствиям. В результате инцидента один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

После проведения следственных действий правоохранительные органы установили, что преступники совершили убийство одного человека и нанесли ранения пятерым другим. В настоящее время они задержаны.