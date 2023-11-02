Метинвест Ахметова заплатил за 9 месяцев 11 миллиардов налогов и сборов

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Группа Метинвест Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2023 года перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 11 млрд грн налогов и сборов. Об этом говорится в официальном отчете компании.

Так, за январь-сентябрь этого года украинские предприятия Метинвеста уплатили 2,8 млрд грн налога на прибыль, 2,4 млрд грн единого социального взноса и 2,3 млрд грн налога с доходов физических лиц. Значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины стали также плата за пользование недрами — 1,5 млрд грн и экологический налог — 449 млн грн.

В III квартале 2023 года Группа перечислила в украинский бюджет 4,6 млрд грн, что на 15% превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за III квартал 2023 года предприятия Группы уплатили 618 млн грн за пользование недрами, что на 2% больше аналогичного показателя прошлого года. Плата за землю выросла за то же время на 9%, до 304 млн грн, а экологический налог — на 24%, до 146 млн грн.

"В начале большой войны Метинвест столкнулся с серьезными вызовами, которые мы продолжаем преодолевать. Нам пришлось перестроить бизнес, создать новые логистические цепочки для экспорта продукции, изменить операционную модель. Все эти шаги помогли компании выстоять и остаться одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Мы хотим помочь украинцам, стране и армии, так же как позаботились о наших сотрудниках и жителях регионов присутствия. Поэтому продолжаем работать на победу по всем направлениям", — отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, Метинвест, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I полугодии 2023 года уплатил в бюджеты всех уровней в Украине более 6,3 млрд грн налогов и сборов, а в 2022 году — 20,5 млрд грн.

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест также помогает украинцам и Вооруженным силам: на эти цели компания направила уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн — это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2 000 тепловизоров, и 875 единиц коммуникационного оборудования.

Также компания начала производство противоминных тралов для военной техники ВСУ: они устанавливаются на танки и используются для разминирования территории, и обеспечения безопасности жизни бойцов.