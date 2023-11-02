Метінвест Ахметова заплатив за 9 місяців 11 мільярдів податків та зборів

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Група Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2023 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 11 млрд грн податків і зборів. Про це йдеться в офіційному звіті компанії.

Так, за січень-вересень цього року українські підприємства Метінвесту сплатили 2,8 млрд грн податку на прибуток, 2,4 млрд грн єдиного соціального внеску та 2,3 млрд грн податку з доходів фізичних осіб. Значними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів України стали також плата за користування надрами — 1,5 млрд грн та екологічний податок — 449 млн грн.

У III кварталі 2023 року Група перерахувала до українського бюджету 4,6 млрд грн, що на 15% перевищує суму за аналогічний період минулого року. Крім того, за III квартал 2023 року підприємства Групи сплатили 618 млн грн за користування надрами, що на 2% більше за аналогічний показник минулого року. Плата за землю зросла за той самий час на 9%, до 304 млн грн, а екологічний податок — на 24%, до 146 млн грн.

"На початку великої війни перед Метінвестом постали серйозні виклики, які ми продовжуємо долати. Нам довелося перебудувати бізнес, створити нові логістичні ланцюги для експорту продукції, змінити операційну модель. Усі ці кроки допомогли компанії вистояти та залишитися одним із найбільших платників податків в Україні. Ми хочемо допомогти українцям, країні та армії, так само як подбали про наших співробітників та жителів регіонів присутності. Тож продовжуємо працювати на перемогу на всіх напрямах", — відзначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у I півріччі 2023 року сплатив до бюджетів усіх рівнів в Україні понад 6,3 млрд грн податків і зборів, а у 2022 році — 20,5 млрд грн.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Метінвест також допомагає українцям та Збройним силам: на ці цілі компанія спрямувала вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках "Сталевого Фронту". За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання.

Також компанія розпочала виробництво протимінних тралів для військової техніки ЗСУ: вони встановлюються на танки і використовуються для розмінування території, та убезпечення життя бійців.