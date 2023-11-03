В голову попала пуля: украинские медики восстановили череп военного 3D-пластинами (фото)

Как заявили врачи, из-за травмы мозга у Алексея нарушены речь и подвижность левых конечностей, поэтому впереди его ждет длительная физическая терапия, но первые успехи уже есть.

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Медицинские специалисты успешно спасли жизнь 48-летнему военному по имени Алексей Литвинчук из Волыни, после того как пуля проникла в его голову и прошла сквозь мозг. Об этом сообщили в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" (UNBROKEN).

Три недели мужчина не приходил в сознание. Борьба за его здоровье длится уже полгода.

Хирурги из медицинского центра успешно провели сложную реконструктивную операцию и закрыли 22-сантиметровый дефект черепа с использованием 3D-пластин.

Алексей Литвинчук, 48 лет, родом из Волыни, в мирное время занимался работой детским футбольным тренером. Однако в 2014 году он принял решение пойти на войну, где отслужил год, после чего вернулся к мирной жизни и продолжил свою тренерскую деятельность.

В феврале 2022 года Алексей Литвинчук снова взял в руки оружие и присоединился к Луганскому пограничному отряду, где служил в роли пулеметчика, как рассказали медики.

4 апреля 2023 года на боевом посту Алексей получил ранение в голову, когда вражеская пуля попала в его лоб, проникла сквозь мозг и вышла через затылок.

Побратимы оперативно организовали эвакуацию раненого Алексея. Сначала он был доставлен в госпиталь, находящийся близко к линии фронта, где провели первую медицинскую помощь, а затем его перевезли в Киев для дальнейшего лечения и спасения жизни.

Врачи реанимации в течение двух месяцев спасали пациента, находившегося в коме. Как только состояние мужчины удалось стабилизировать, его направили во Львов.

"Алексей поступил к нам в тяжелом состоянии с дефектом черепа и мозга. Перед нами встала задача – как можно скорее закрыть дефект индивидуально изготовленными 3D-пластинами. Операция тяжелая, но, к сожалению, в наше время очень актуальная. Тысячи военных получают подобные травмы" , – говорит нейрохирург Андрей Батюк.

Медики успешно восстановили череп бойца из Волыни, которому пуля попала в голову. Однако перед ним еще предстоит процесс реабилитации для восстановления здоровья и функциональности.

Для закрытия 22-сантиметрового дефекта костей черепа медики использовали современные и дорогостоящие 3D-пластины, оплачиваемые государством. Операция продолжалась 4 часа и завершилась успешно.

Из-за травмы мозга у Алексея наблюдаются нарушения в речи и подвижности левых конечностей. Поэтому перед ним стоит длительная физическая терапия. Однако, согласно врачам, уже достигнуты первые успехи в реабилитации, что приносит надежду на его восстановление.

Алексей Литвинчук с семьей

Напомним, что рак поразил кость ноги 8-летнего мальчика, и врачи решились провести первую на Западе Украины операцию по вживлению напечатанного на 3D-принтере импланта, сохранив свободу движения ребенку