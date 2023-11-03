У голову влучила куля: українські медики відновили череп військового 3D-пластинами (фото)

Як заявили лікарі, через травму мозку в Олексія порушені мовлення та рухливість лівих кінцівок, тому попереду на нього чекає тривала фізична терапія, але перші успіхи вже є.

Related video

Медичні фахівці успішно врятували життя 48-річному військовому на ім'я Олексій Литвинчук з Волині, після того як куля проникла в його голову і пройшла крізь мозок. Про це повідомили в Національному реабілітаційному центрі "Незламні" (UNBROKEN).

Три тижні чоловік не приходив до тями. Боротьба за його здоров'я триває вже пів року.

Хірурги з медичного центру успішно провели складну реконструктивну операцію і закрили 22-сантиметровий дефект черепа з використанням 3D-пластин.

Олексій Литвинчук, 48 років, родом із Волині, у мирний час був дитячим футбольним тренером. Однак у 2014 році він ухвалив рішення піти на війну, де відслужив рік, після чого повернувся до мирного життя і продовжив свою тренерську діяльність.

У лютому 2022 року Олексій Литвинчук знову взяв до рук зброю і приєднався до Луганського прикордонного загону, де служив у ролі кулеметника, як розповіли медики.

4 квітня 2023 року на бойовому посту Олексій отримав поранення в голову, коли ворожа куля влучила в його лоб, проникла крізь мозок і вийшла через потилицю.

Побратими оперативно організували евакуацію пораненого Олексія. Спочатку його доправили до госпіталю, що розташований близько до лінії фронту, де надали першу медичну допомогу, а потім його перевезли до Києва для подальшого лікування і порятунку життя.

Лікарі реанімації протягом двох місяців рятували пацієнта, який перебував у комі. Щойно стан чоловіка вдалося стабілізувати, його направили до Львова.

"Олексій поступив до нас у важкому стані з дефектом черепа і мозку. Перед нами постало завдання — якомога швидше закрити дефект індивідуально виготовленими 3D-пластинами. Операція важка, але, на жаль, у наш час дуже актуальна. Тисячі військових отримують подібні травми" , — каже нейрохірург Андрій Батюк.

Медики успішно відновили череп бійця з Волині, якому куля влучила в голову. Однак на нього чекає процес реабілітації для відновлення здоров'я та функціональності.

Для закриття 22-сантиметрового дефекту кісток черепа медики використовували сучасні та дорогі 3D-пластини, оплачувані державою. Операція тривала 4 години і завершилася успішно.

Через травму мозку в Олексія спостерігаються порушення в мовленні та рухливості лівих кінцівок. Тому перед ним стоїть тривала фізична терапія. Однак, згідно з інформацією лікарів, вже досягнуто перших успіхів у реабілітації, що приносить надію на його відновлення.

Олексій Литвинчук із сім'єю

Нагадаємо, що рак уразив кістку ноги 8-річного хлопчика, і лікарі зважилися провести першу на Заході України операцію з імплантації надрукованого на 3D-принтері імпланта, зберігши свободу руху дитині