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Украина

"Хотел, чтобы они подышали": в Харькове мужчина с топором "напал" на каменных "баб" (фото)

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Фото: Полиция Харьковской области | Преступник полностью признал свою вину

Полицейские нашли "спасителя" за одни сутки. Теперь за повреждение памятников он может сесть за решетку.

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В Харькове мужчина "напал" на памятники, потому что хотел, чтобы они "посмотрели мир". Деталями неординарного инцидента 3 ноября поделилась пресс-служба полиции Харьковской области.

2 ноября в 8:00 полицейские получили сообщение, что кто-то повредил памятники на площади Конституции. Они выехали на место происшествия и осмотрели исторические памятники. Вблизи действительно поврежденных каменных "баб" правоохранители нашли "орудие преступления" — металлическую часть топора.

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Фото с места событий
Фото: Полиция Харьковской области

Следователи завели дело по статье об умышленном повреждении имущества и начали поиск нарушителя. Уже 3 ноября его личность установили. Оказалось, что на памятники "напал" с топором 45-летний безработный местный житель.

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Фото с места событий

Мужчина признал свою вину и рассказал, что произошло. Оказалось, что он в нетрезвом состоянии пытался открыть коробки, под которыми были спрятаны каменные "бабы". "Нападающий" заявил, что хотел, чтобы они "подышали" и "посмотрели мир".

Полиция переквалифицировала преступление как незаконное повреждение объектов культурного наследия. Санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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Фото с места событий
Фото: Полиция Харьковской области

Каменные "бабы": что о них известно

В ведомстве проинформировали, что каменные "бабы" были изготовлены из крупнозернистого серого песчаника еще в XI-XII вв. н.э. Они происходят из коллекции еще довоенных музеев Харькова.

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Фото с места событий
Фото: Полиция Харьковской области

Памятники нашли в 1902 году — накануне проведения XII Археологического съезда. Их обнаружили на территории степных районов Харьковской губернии в ареале размещения верхнедонецких половецких племен.

Сейчас они являются культурными ценностями археологического и исторического характера и включены в состав государственной части Музейного фонда Украины.

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Фото с места событий
Фото: Полиция Харьковской области

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