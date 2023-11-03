"Хотів, щоб вони подихали": у Харкові чоловік з сокирою "напав" на кам'яних "баб" (фото)

Поліціянти знайшли "рятівника" за одну добу. Тепер за пошкодження пам’ятників він може сісти за ґрати.

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У Харкові чоловік "напав" на пам’ятники, бо хотів, щоб вони "подивились світ". Деталями неординарного інциденту 3 листопада поділилась пресслужба поліції Харківської області.

2 листопада о 8:00 поліціянти отримали повідомлення, що хтось пошкодив пам’ятники на площі Конституції. Вони виїхали на місце події та оглянули історичні пам’ятки. Поблизу дійсно пошкоджених кам’яних "баб" правоохоронці знайшли "знаряддя злочину" — металеву частину сокири.

Фото з місця подій Фото: Поліція Харківщини

Слідчі завели справу за статтею про умисне пошкодження майна та розпочали пошук порушника. Вже 3 листопада його особу встановили. Виявилось, що на пам’ятники "напав" з сокирою 45-річний безробітній місцевий мешканець.

Фото з місця подій

Чоловік визнав свою провину та розповів, що сталося. Виявилось, що він у нетверезому стані намагався відкрити коробки, під якими були сховані кам’яні "баби". "Нападник" заявив, що хотів, щоб вони "подихали" та "подивились світ".

Поліція перекваліфікувала злочин як незаконне пошкодження об'єктів культурної спадщини. Санкція відповідної статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Фото з місця подій Фото: Поліція Харківщини

Кам’яні "баби": що про них відомо

У відомстві проінформували, що кам’яні "баби" були виготовлені з крупнистого сірого пісковику ще у XI-XII ст. н.е. Вони походять з колекції ще довоєнних музеїв Харкова.

Фото з місця подій Фото: Поліція Харківщини

Пам’ятники знайшли у 1902 році — напередодні проведення XII Археологічного з’їзду. Їх виявили на території степових районів Харківської губернії в ареалі розміщення верхньодонецьких половецьких племен.

Нині вони є культурними цінностями археологічного та історичного характеру і включені до складу державної частини Музейного фонду України.

Фото з місця подій Фото: Поліція Харківщини

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