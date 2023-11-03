Вогнеборці двічі врятували безхатька, який в один день влаштував дві пожежі (фото)

Чоловік намагався коротити собі віку та влаштував займання у різних локаціях міста.

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Безхатько у місті Узин Київські області влаштував в один день дві пожежі, а фахівцям ДСНС його довелося рятувати двічі. На сайті відомства опубліковані подробиці.

Фахівці отримали повідомлення щодо пожежі у Білоцерківському районі. Вони прибули на місце події та зафіксували, що з підвального приміщення п'ятиповерхового житлового будинку йде дим. Ймовірно, там могли перебувати безхатьки.

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Згодом вдалося врятувати двох чоловіків. Одного з них було госпіталізовано. Він отруївся продуктами горіння, а інший від госпіталізації відмовився.

Вже о 23:28 знову в Узині рятувальники отримали виклик за тією ж адресою. На місці виявили потерпілого, який попередньо відмовився від госпіталізації.

Чоловік знову вирішив підпалити сміття та матраци в підвалі. Він пояснив, що хотів вкоротити собі віку, оскільки відчуває втому від життя. Рятувальники ліквідували займання о 23:46. З чоловіком надалі розмовляли патрульні Національної поліції.

Нагадаємо, у Вінницькій області двоє немовлят загинули внаслідок пожежі. Сусід, який вчасно помітив займання, врятував чотирьох дітей, але пробратися в охоплену полум'ям віддалену кімнату з двома іншими не зміг. Мати дітей залишила їх на деякий час самих і разом зі старшим сином пішла копати картоплю.

У квітні співробітники ДСНС ліквідували велику пожежу у Дніпрі та врятували з-під завалів жінку. Вони показали процес ліквідації пожежі в одному з ангарів Дніпра, де рятувальники змогли дістати з-під завалів жінку.