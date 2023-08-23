Пережила пожежу: рідкісну книгу про Гаррі Поттера продадуть за приголомшливу суму (фото)

Карині Гаушин було лише 15 років, коли вона виграла одне з 15 призових конкурсних видань "Гаррі Поттера і філософського каменя". На думку експертів, ця книга є технічно найрідкіснішим виданням.

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У Великій Британії продадуть одну з найрідкісніших книжок про Гаррі Поттера, які коли-небудь видавалися. Про це пише Daily Star.

Карині Гаушин було лише 15 років, коли їй вдалося роздобути одне з 15 призових конкурсних видань "Гаррі Поттера та філософського каменя". Воно було випущене на честь 15-річчя книги Дж. К. Роулінг і, на думку експертів, є технічно найрідкіснішим виданням. Підписані автором, такі екземпляри ніколи не надходили в продаж.

На початку цього року внаслідок сильної пожежі у квартирі Карини її книжка ледь не згоріла. На щастя, вона вціліла. Передбачається, що книгу продадуть за ціною від 8000 до 12 000 фунтів стерлінгів. Незайманий екземпляр Карини піде з молотка в аукціонному домі Hansons у Біштон-Голі 5 вересня.

"Книга зберігалася в моїй дитячій спальні, а потім у коморі моєї квартири. На початку року в цій квартирі сталася трагічна пожежа. На щастя, ніхто не постраждав, але квартира стала непридатною для проживання. Я дуже рада, що книга вціліла!" — сказала 26-річна дівчина.

На думку експертів, ця книга є технічно найрідкіснішим виданням Фото: SWNS

Карина отримала книжку завдяки конкурсу, організованому видавництвом Bloomsbury 2012 року з метою виявлення найбільшого шанувальника Гаррі Поттера у Великій Британії.

Молодим людям було запропоновано написати лист, у якому вони пояснювали б, чому їм сподобалася ця книжка, і постаратися зробити це якомога докладніше. Переможець отримав одну з ексклюзивних книг і сімейний відпочинок у "Чарівному світі Гаррі Поттера" в Universal Orlando.

Карина витратила час під час літніх канікул на створення своєї розповіді й зробила вирізану вручну бирку із зображенням чарівної палички.

"Я була в екстазі, коли перемогла. Це було приголомшливе почуття — бути однією з усього 15 осіб, обраних для участі в конкурсі. Але, зізнатися, я була трохи засмучена тим, що посіла друге місце та втратила можливість отримати перший приз", — додала Карина.

Тепер британка продає книжку, бо хоче витратити гроші на своє весілля та майбутнє.

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