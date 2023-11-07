В Украине при поддержке Метинвеста Ахметова открыли центр противоминной деятельности. Будут обучать 3000 саперов

В Украине начал работу Центр противоминной деятельности: его открыли при поддержке Метинвеста Ахметова.

Related video

На днях на Черниговщине открылся Центр противоминной деятельности Государственной специальной службы транспорта. Одна из главных задач Центра — профессиональная подготовка саперов: здесь обучат более 3000 специалистов, которые будут заниматься гуманитарным разминированием. Партнером по строительству центра выступила Группа Метинвест через государственную фандрейзинговую платформу United 24: благодаря ее финансовой поддержке возведено капитальное административное здание Центра. Общая сумма инвестиций компании в строительство составила 9,5 млн грн. Об этом сообщает компания Метинвест.

Вследствие боевых действий Украина стала наиболее заминированной страной в мире, поэтому вопрос сертификации, обучения и подготовки саперов и специалистов по разминированию требует немедленного решения. Площадь загрязненной минами деоккупированной территории сейчас составляет около 45 000 кв. км, а при полной деоккупации территории Украины она увеличится еще примерно на 190 000 кв. км.

"Разминирование территории Украины после войны — один из самых больших вызовов, который встанет перед нашим обществом. Тысячи домов, усадеб, полей, предприятий, как наша "Азовсталь", будут напоминать о боевых действиях еще много лет после их окончания. Мы не должны оставлять это "достояние" нашим детям или внукам, поэтому инвестиции в открытие Центра противоминной деятельности на Черниговщине — это еще один шаг Группы Метинвест и ее акционера в большом проекте по содействию разминированию Украины", — отметил Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

Центр противоминной деятельности будет осуществлять планирование, практическую организацию и координацию мероприятий противоминной деятельности, информировать население о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны, а также проводить обучение и сертификацию операторов противоминной деятельности.

"Благодаря партнерам Государственной службы транспорта — United 24 и Группе Метинвест, — был создан Центр для планирования, практической организации и координации мероприятий противоминной деятельности. Сегодня центр проводит сертификацию операторов противоминной деятельности, занимается инспектированием качества разминированных участков", — сказал начальник Центра противоминной деятельности полковник Евгений Бирюков.

Как известно, Метинвест с первых дней полномасштабного вторжения помогает защитникам и вооружает украинскую армию. За полтора года военной агрессии компания в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова уже направила на поддержку защитников 2 млрд грн. В частности, это изготовленные на собственных мощностях и приобретенные 150000 бронежилетов, более 280 мобильных укрытий-"крыивок", 250 высокоточных макетов военной техники, более 30 "ловцов ланцетов", противоминные тралы для танков, а также тысячи единиц дронов и тепловизоров, автомобили, средства связи и другое военное оборудование, которое закупается и бесплатно передается подразделениям сил обороны Украины.