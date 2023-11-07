От чего зависит размер пенсии по инвалидности — разъяснение Минсоцполитики

Минсоцполитики указало условия для назначения пенсий по инвалидности в зависимости от возраста и стажа трудовой деятельности.

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Лица, потерявшие трудоспособность,могут получить пенсию по инвалидности вне зависимости от возраста при условии наличия достаточного страхового стажа. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Размер пенсий для лиц с инвалидностью

Минсоцполитики пояснило, как рассчитываются пенсионные выплаты людям, частично или полностью утратившим трудоспособность в зависимости от имеющегося страхового стажа:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90% пенсии по возрасту;

III группа – 50% пенсии по возрасту.

Пенсионеры с инвалидностью, потерявших трудоспособность в результате военных действий, получают социальные выплаты в таком размере:

I группа – 525% прожиточного минимума;

II группа – 360% прожиточного минимума.

Для пенсионеров с инвалидностью, которые имеют статус ликвидатора аварии на ЧАЭС, предусмотрены следующие социальные выплаты:

I группа – 80% средней зарплаты;

II группа – 60% средней зарплаты.

Для пенсионеров с инвалидностью III группы выплаты составляют 50% пенсии по возрасту и зависят от того, работает пенсионер или нет. Минимальная сумма пенсии составляет:

2 100 гривен – для не работающих пенсионеров;

2 093 гривны – для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

Какой стаж необходим для получения пенсии по инвалидности

Для лиц, получивших инвалидность до достижения пенсионного возраста, пенсия назначается при достаточном страховом стаже:

I группа – от 1 до 10 лет;

II и III группы – от 1 до 14 лет.

Количество необходимого стажа зависит от того, в каком возрасте человек получил инвалидность.

Лица, получившие инвалидность в пенсионном возрасте, должны иметь не менее 15 лет страхового стажа вне зависимости от возраста, чтобы получать выплаты по инвалидности.

От стажа не зависят выплаты тем лицам, которые получили инвалидность в период прохождения срочной военной службы.

Если у человека с инвалидность не хватает стажа, он может обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства. Социальный выплаты таким людям будут назначены в соответствии с законом "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам".

Какие документы нужны для оформления пенсии по инвалидности

На сайте Пенсионного Фонда Украины опубликован список документов, которые необходимо предоставить для оформления социальных выплат по инвалидности. В него входит:

заявление о назначении пенсии по инвалидности;

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

справку о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (ИНН);

документ, подтверждающий страховой стаж (трудовая книжка);

документы об инвалидности (заключение МСЭК);

данные о заработной плате (справка с места работы).

Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление в Пенсионный фонд нужно подать не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

Напомним, с 1 января вырастут пенсии. Увеличение прожиточного минимума, заложенное в проекте госбюджета на 2024 год, приведет у росту пенсий и социальнх выплат.

Ранее Фокус писал, кому из украинцев повысят пенсии в ноябре. Благодаря дополнительным надбавкам к пенсии украинские пенсионеры имеют возможность заметно увеличить размер своих пенсионных выплат. Некоторые из этих доплат начисляются автоматически, в то время как для других требуется предоставить специальные справки в Пенсионный фонд Украины.