Пенсії в Україні: у яких регіонах найнижчі виплати в країні (інфографіка)

Станом на листопад 2023 року середній розмір виплат перебуває на рівні 5350 гривень, водночас у деяких областях він значно нижчий.

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Середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 5350 гривень, або в перерахунку на валюту 146 доларів. При цьому, є регіони, в яких вiн ще нижчий. Фокус розібрався, де і скільки грошей отримують громадяни.

За даними сервісу Opendatabot, найвищий рівень виплат, як і раніше, в українській столиці — Києві. Це в середньому 7219 гривень. Найнижче зафіксовано в Тернопільській області — 4041 гривня.

Загалом у 7 регіонах рівень виплат вищий за середній, 5350 гривень. Йдеться про Рівненську, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку та Київську області. Також до цього переліку входить сам Київ. У Харківській області виплати тримаються на рівні середніх.

Середня пенсія в Україні зросла до 5350 гривень Фото: opendatabot

Також відомо, що практично третина пенсіонерів (1,13 млн) отримують виплати в розмірі понад 10 тисяч гривень. Саме на них припадає 59% від загальної суми по всій країні.

3,8 млн громадян отримують пенсію в розмірі від 2 до 3 тисяч гривень і це 29% від загальної кількості. Виплати менше двох тисяч отримують менше 1% пенсіонерів у країні.

Середня пенсія в Україні зросла до 5350 гривень Фото: opendatabot

При цьому, було зазначено, що чисельність пенсіонерів по країні продовжує знижуватися.

Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб.

Нагадаємо, 2 листопада повідомлялося, який трудовий стаж потрібно мати у 2024 році для виходу на пенсію. Право на призначення пенсії за віком в Україні визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу. Якщо ж його недостатньо, то можна докупити.