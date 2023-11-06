Пенсії в Україні: як отримати високу виплату та від якого показника залежить її розмір

Від розміру заробітної плати залежить коефіцієнт заробітку в формулі розрахунку пенсії. Абсолютна більшість українців із чинною формулою розрахунку пенсії отримати значну виплату не можуть.

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Наразі середня пенсія є однією з найнижчих у Європі. Ще з 2017-го її значно погіршили умови нарахування для тих, хто буде отримувати цю соціальну виплату, пише видання ОBOZ.UA.

Як зарплата впливає на розмір пенсії

Для визначення розміру пенсії враховується розмір заробітної плати з 1 липня 2000 року і до моменту виходу на пенсію. Якщо людина мала високу зарплату до 2000 року і їй вигідно, щоб було враховано саме нарахування в цей період, доведеться окремо звертатись до ПФУ. Однак дані про розмір зарплати та стаж до 2000 року потрібно буде підтвердити документально.

У Пенсійному фонді журналістам заявили, що стаж враховується автоматично з моменту, як запрацювала система. "До 1 липня 2000 року можна враховувати період тривалістю до 60 місяців під час розрахунку розміру заробітної плати за бажанням пенсіонера", – пояснили у фонді. Тобто якщо вам вигідно, щоб врахували розмір вашої зарплати, який був за вказаний період, Пенсійний фонд за вашою заявою може врахувати не більше 5 років до липня 2000 року.

Тож різниця може бути суттєвою, адже від розміру заробітної плати залежить коефіцієнт заробітку в формулі розрахунку пенсії.

Як заробити на більшу пенсію

Абсолютна більшість українців із чинною формулою розрахунку пенсії отримати значну виплату не можуть.

До 2017-го в Україні діяла інша формула розрахунку розміру пенсії. Тоді коефіцієнт стажу був на рівні 1,15%, а зараз усього 1%. Тобто раніше за 35 років стажу можна було отримати приблизно 40,2% від розрахункового заробітку (розмір якого значно менший за останню зарплату). Тепер усього 35% від розрахункового заробітку.

Для того, щоб отримувати пенсію в розмірі 10 тис. грн, офіційна зарплата має становити 33,3 тис. грн. Йдеться про офіційний дохід, з якого сплачують внески.

Наразі середня пенсія українців за віком становить 5230 грн. Пенсія тих українців, які отримали пенсію з вислуги років, у середньому дорівнює 9635 грн. Частина пенсіонерів з різних причин продовжує працювати на заслуженому відпочинку. Нині в Україні таких 2,7 млн людей.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що українська система виплат включає різні категорії, одна з них — це соціальна пенсія. Вона передбачена тим особам, котрі не мають права на традиційну виплату у зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу.