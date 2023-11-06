Пенсии в Украине: в каких регионах самые низкие выплаты по стране (инфографика)

По состоянию на ноябрь 2023 года средний размер выплат находится на уровне 5350 гривен, при этом в некоторых областях он значительно ниже.

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Средний размер пенсионной выплаты в Украине составляет 5350 гривен, или в перерасчете на валюту 146 долларов. При этом, есть регионы, в которых она еще ниже. Фокус разобрался, где и сколько денег получают граждане.

По данным сервиса Opendatabot, самый высокий уровень выплат по-прежнему в украинской столице — Киеве. Это в среднем 7219 гривен. Ниже всего зафиксировано в Тернопольской области — 4041 гривна.

Всего в 7 регионах уровень выплат выше среднего, 5350 гривен. Речь про Ровненскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Запорожскую и Киевскую область. Также в этот перечень входит сам Киев. В Харьковской области выплаты держатся на уровне средних.

Средняя пенсия в Украине выросла до 5350 гривен Фото: opendatabot

Также известно, что практически треть пенсионеров (1,13 млн) получают выплаты в размере более 10 тысяч гривен. Именно на них выпадает 59% от общей суммы по всей стране.

3,8 млн граждан получают пенсию в размере от 2 до 3 тысяч гривен и это 29% от общего количества. Выплаты меньше двух тысяч получают менее 1% пенсионеров в стране.

Средняя пенсия в Украине выросла до 5350 гривен Фото: opendatabot

При этом, было отмечено, что численность пенсионеров по стране продолжает снижаться.

В течение третьего квартала 2023 года в Украине стало на 12368 пенсионеров меньше. В общей сложности пенсионные выплаты от государства получает 10 539 968 человек.

Напомним, 2 ноября сообщалось, какой трудовой стаж нужно иметь в 2024 году для выхода на пенсию. Право на назначение пенсии по возрасту в Украине определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа. Если же его недостаточно, то можно докупить.