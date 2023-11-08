"Катастрофические последствия": Федерация работодателей предупреждает об опасности повышения тарифов "Укрэнерго"

Только по одному из тарифов надо будет дополнительно оплатить более 18 миллиардов гривен.

Related video

Федерация работодателей Украины предупредила о том, что значительное повышение тарифов государственного монополиста "Укрэнерго" (в 1,7 раза на передачу электроэнергии и в 2 раза на диспетчеризацию) будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики. Федерация, представляющая интересы около 8,5 тыс. предприятий, генерирующих 70% ВВП Украины, подсчитала, что расходы украинских предприятий только по статье "диспетчеризация электроэнергии" вырастут более чем на 18,2 млрд грн, сообщает "УНИАН".

"Такое дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к катастрофическим последствиям для национальной экономики. На фоне войны и острого дефицита энергоресурсов любые дополнительные факторы, приводящие к дальнейшему росту стоимости электроэнергии, будут иметь негативное влияние на конкурентоспособность продукции украинской промышленности как в Украине, так и за рубежом", — заявляет Федерация работодателей Украины в своем обращении к "Укрэнерго", НКРЭКУ, Минэкономики и Минэнергетики, которое есть у редакции.

Федерация считает рост тарифа необоснованным и опасным для украинской экономики, которая постоянно страдает из-за уничтожения российской армией инфраструктуры, логистических узлов, оборудования и целых производственных комплексов украинских предприятий.

"В таких сложных условиях стабильность работы промышленности важнейшая в контексте текущего обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, помощи населению и дальнейших планов по восстановлению разрушений, которые испытало наше государство", – отмечают во ФРУ.

На примере приведенной "Укрэнерго" структуры расходов, в Федерации объясняют, почему увеличение тарифа не является обоснованным:

Главной статьей расходов, обуславливающей рост тарифа на диспетчеризацию являются расходы на приобретение вспомогательных услуг, возрастающие +54% (с 15,9 млрд. грн в 2023 г. до 24,5 млрд. грн согласно проекту на 2024 г.). Даже учитывая инфляцию такой рост не является обоснованным. Например, в 2023 г. Укрэнерго хватило 15,9 млрд. грн, поэтому нет оснований для такого роста расходов. Вызывают вопросы запланированные объемы закупки вспомогательных услуг в 2024 г. По экспертным данным НЭК "Укрэнерго" включает в расходы на приобретение вспомогательных услуг на 2023 год такие виды услуг, как услуги по регулированию напряжения и реактивной мощности, услуги по обеспечению восстановления функционирования ОЭС Украины после системных аварий. При этом ни один поставщик такого вида вспомогательных услуг не сертифицирован. То есть такие услуги предоставлять некому. Следовательно, данные расходы должны быть аннулированы до пока не будет таких поставщиков вспомогательных услуг. Запланированы расходы на приобретение резерва замещения, при том, что в предыдущие годы НЭК "Укрэнерго" вообще отказывалось от закупки этой услуги из-за достаточности резервов на балансирующем рынке. Объем фактических расходов НЭК "Укрэнерго" на приобретение вспомогательных услуг в 2021 г. (последний довоенный год) составил примерно 5,4 млрд. грн. — на 40% меньше, чем заложено в тариф на диспетчеризацию электроэнергии на 2021 год. Из этого следует экономия средств в объеме 3,6 млрд. В 2022 г. же реальный объем потребностей на приобретение вспомогательных услуг значительно ниже установленного тарифом уровня (от 6,5 до 8 млрд. грн — экономия почти до млрд. грн). Эти средства можно было бы направить на корректировку расходов на вспомогательные услуги 2023 г. Следовательно, расходы на корректировку не нужно включать в расчет тарифа на 2024 г.

"Учитывая фактический объем потребления вспомогательных услуг, падение потребности во вспомогательных услугах вследствие снижения потребления электроэнергии, учитывая остаток средств предыдущих лет Федерация работодателей Украины просит не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии, установив тариф на уровне 88,39 грн/МВт.ч", — говорится в обращении ФРУ.

Напомним, что последний раз тарифы на диспетчеризацию и передачу электрической энергии повышались в декабре 2022 года. Тогда НКРЭКУ утвердила повышение в три этапа в течение первого полугодия 2023 года. В итоге тариф на передачу электроэнергии вырос на 40%, а тариф на диспетчеризацию – на 54%.