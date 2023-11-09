Умер известный украинский журналист Владимир Мостовой (фото)

Мостовой был основателем издания "Зеркало недели" и первым главным редактором. Он занимал эту должность с 1994-го по 2011-й года.

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9 ноября стало известно о смерти известного украинского журналиста Владимира Павловича Мостового. На момент смерти ему было 77 лет. Об этом сообщило издание "Зеркало недели".

Сообщается, что Мостовой был основателем "Зеркала недели" и первым главным редактором.

"Человек, 17 лет — с 1994-го по 2011-й — отстоявший у руля нашего издания. Создавший коллектив. Заложивший моральный кодекс "Зеркала" и все 29 лет обеспечивавший климат-контроль в нашей профессиональной семье", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что Мостовой обладал энциклопедическими знаниями, уникальным чувством юмора и такта, оптимизмом и колоссальной верой в Украину. Он не принимал подарки от властей.

Также, как сказано в сообщении, Мостовой в первую очередь ценил свободу и любовь к людям.

"Без этих двух ценностей, как учил нас Палыч всей своей почти шестидесятилетней журналистской жизнью, не будет ни нашего издания, ни нашей страны. Свобода и Люди!" — говорится в материале.

Владимир Мостовой

Отмечается, что прощание с Владимиром Мостовым состоится в субботу в 12:00 в Большом зале киевского крематория по адресу улица Байковая, 16

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске расследуют смерть 27-летнего военного. Парень находился на войне с начала полномасштабного вторжения и воевал на самых горячих направлениях. Он приехал со службы в родной город 1 ноября, а уже 2-го его не стало.

Также 2 ноября стало известно, что в Одесской области умер военный, которого жестоко избили другие военнослужащие. В результате избиения у мужчины были сломаны шейные позвонки и произошел отек мозга. Все это время он находился на аппарате ИВЛ.