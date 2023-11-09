В Украине нет русского нацменьшинства: в переговорах с ЕС вопрос не обсуждается, — Стефанишина (видео)

По словам нардепа, в Украине также нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство.

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Нардеп от партии "Голос" и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 9 ноября на пресс-конференции с послом Евросоюза Катариной Матерновой заявила, что в переговорах с ЕС о правах национальных меньшинств вопрос русского меньшинства не обсуждается, потому что, по мнению чиновницы, такой национальной группы в Украине просто не существует. Об этом сообщает LIGA.net.

"В Украине нет русского меньшинства. Его не существует! — заявила Стефанишина. — Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство".

По ее словам, есть украинцы, которые используют русский язык. Себя она называет одесситкой, которая, когда ей удобно, говорит на украинском или на русском.

Венецианская комиссия в своих рекомендациях для Украины все же упоминает о русском меньшинстве, но в переговорах с ЕС, по словам Стефанишиной, об этом не говорится и как требование это не звучит.

3 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон "О национальных меньшинствах в Украине". Реализация этого закона — одним из семи "кандидатских критериев" на пути Украины в Евросоюз.

Напомним, что 7 ноября глава государства анонсировал важные новости от ЕС. По его словам, ожидается исторический вывод Евросоюза относительно выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии.

Также сообщалось, что представители Польши объяснили, когда согласятся на вступление Украины в ЕС. Власти Польши говорят, что без решения вопроса об эксгумации поляков, погибших во время Волынской резни, невозможно будет построить долгосрочное примирение с Украиной.