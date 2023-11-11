Запад переключился на новую арену противостояния, — нардеп

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Если украинская дипломатия плохо отработает по конфликту на Ближнем Востоке, Украина лишится значительной помощи стран Запада. Соответствующее мнение в комментарии озвучил экс-председатель Украинского института национальной памяти, народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович.

По его словам, с началом израильско-палестинского противостояния интерес Запада к Украине несколько сместился.

"Это свидетельствует о переключении интереса на новую арену противостояния, что совершенно не отрицает того, что интерес снова может вернуться к Украине. Потому что есть понимание важности и тех событий, которые происходят в Израиле, а также и уровней масштаба войны, которая происходит в Украине", — отметил он.

Более того, Вятрович допускает, что уже в ближайшее время Украина может столкнуться с тем, что помощь Запада будет существенно сокращена, и начнутся задержки с ее поставками.

"Конечно, может такое произойти. Но при условии, если украинская дипломатия, наоборот, не воспользуется тем, чтобы получить дополнительную поддержку со стороны Запада", – указал нардеп.

Вятрович пояснил: в Украине существует проблема, связанная с дипломатией.

"Она заключается в том, что сейчас мы являемся свидетелями серьезного кадрового ослабления украинской дипломатической службы. К сожалению, вся уже четырехлетняя практика, когда дипломатия становится некой синекурой для бывших чиновников или политиков, не очень успешно проявивших себя в Украине, она и дальше будет приносить плохие результаты, если она и дальше будет продолжаться. Нам нужна ставка на профессиональных дипломатов, умеющих отстаивать украинские национальные интересы, особенно в этом меняющемся мире", — добавил парламентарий.

В этой связи он не исключает, что отмена визита президента Владимира Зеленского в Израиль связана именно с провалом украинского МИД.

Собеседник также настаивает: Украина должна умело воспользоваться сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке.

"У нас есть шанс заручиться еще дополнительной поддержкой Запада, рассчитывая на то, что враги Израиля и Украины, так или иначе, создадут некую единую "ось зла", если можно так сказать, используя историческую аналогию, – Россия, Иран – это те, собственно, силы, которые откровенно бросают вызов демократическому Западу", — констатировал он.

Вятрович считает, что Украина должна бороться за любое государство, которое может быть нашим союзником в этом мире.

"Поддержка каждого государства является чрезвычайно важной, и очень обидно, что как раз государства, так называемого Глобального Юга, которые могли бы быть нашими союзниками, являются союзниками России, несмотря на то что для тех стран чрезвычайно важную роль играет в каких-то решениях такой антиколониальный дискурс", — подытожил он.