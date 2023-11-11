Захід перейшов на нову арену протистояння, – нардеп

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Якщо українська дипломатія погано відпрацює через конфлікт на Близькому Сході, Україна втратить значну допомогу країн Заходу. Відповідну думку у коментарі висловив екс-голова Українського інституту національної пам'яті, народний депутат від фракції "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович.

За його словами, із початком ізраїльсько-палестинського протистояння інтерес Заходу до України дещо змістився.

Це свідчить про переключення інтересу на нову арену протистояння, що абсолютно не заперечує того, що інтерес знову може повернутися до України. Тому що є і розуміння важливості тих подій, які відбуваються в Ізраїлі, та й рівнів масштабу війни, яка відбувається в Україні", — зазначив він.

Більше того, В'ятрович припускає, що вже найближчим часом Україна може зіткнутися з тим, що допомога Заходу буде суттєво скорочена, і почнуться затримки з її постачанням.

"Звичайно, таке може статися. Але за умови, якщо українська дипломатія навпаки не скористається тим, щоб отримати додаткову підтримку з боку Заходу", – зазначив нардеп.

В'ятрович пояснив: в Україні існує проблема, пов'язана із дипломатією.

"Вона полягає у тому, що зараз ми є свідками серйозного кадрового послаблення української дипломатичної служби. На жаль, вся вже чотирирічна практика, коли дипломатія стає такою собі синекурою для колишніх чиновників чи політиків, які не дуже успішно проявили себе в Україні, вона й надалі приноситиме погані результати, якщо вона й надалі продовжуватиметься. Нам потрібна ставка на професійних дипломатів, тих, які вмітимуть відстоювати українські національні інтереси, особливо в цьому мінливому світі", — додав парламентарій.

У зв'язку з цим, він не виключає, що скасування візиту президента Володимира Зеленського до Ізраїлю пов'язане саме з провалом українського МЗС.

Співрозмовник також наполягає: Україна має вміло скористатися ситуацією, що склалася на Близькому Сході.

"Ми маємо шанс заручитися ще додатковою підтримкою Заходу, розраховуючи на те, що вороги Ізраїлю та України, так чи інакше, створять якусь єдину "вісь зла", якщо можна так сказати, використовуючи історичну аналогію – Росія, Іран – це ті, власне сили, які відверто кидають виклик демократичному Заходу", — констатував він.

В'ятрович вважає, що Україна має боротися за будь-яку державу, яка може бути нашим союзником у цьому світі.

"Підтримка кожної держави є надзвичайно важливою, і дуже прикро, що саме держави, так званого Глобального Півдня, які могли б бути нашими союзниками, є союзниками Росії, попри на те, що для тих країн надзвичайно важливу роль відіграє в якихось рішеннях такий антиколоніальний дискурс", — підсумував він.