В Тернополе работник ритуальной службы обворовывал покойников

Водитель ритуального авто снимал с покойников золотые цепочки с крестиками, когда перевозил их в морг.

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В Тернополе судили работника ритуальной службы, который обворовывал покойников. Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

В суде прокурор доказал, что в феврале 2023 года водитель ритуальной службы при перевозке 2 тел погибших в ДТП, убедившись, что за ним никто не следит, остановил автомобиль и снял с покойников золотые цепочки с крестиками.

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В июне этого же года мужчина снял с руки умершего кольцо, когда перевозил его тело из гериатрического дома в морг.

Родственники покойников заметили пропажу вещей и написали заявления в полицию. Правоохранители установили личность вора.

"По публичному обвинению прокуроров Тернопольской окружной прокуратуры к 5 годам лишения свободы приговорен тернополянин, который, перевозя тела умерших в морг, похищал их вещи (ч. 4 ст. 185 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что в Польше мужчина притворялся манекеном, чтобы обворовывать магазины и объедать кафе.

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