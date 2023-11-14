7 дней эффективности, или как стать известными: узнавали эксперты и предприниматели на BRAND PEOPLE CAMP Олега Филишина

Олег Филишин отобрал ТОП экспертов и предпринимателей из Украины для проекта BRAND PEOPLE CAMP на Мадейре. В результате 7-дневной индивидуальной работы каждый участник получил правила позиционирования, стратегию по контенту, проявленности в медиа, монетизации, или же и совсем новую линейку продуктов для предложения аудитории.

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Уникальный проект BRAND PEOPLE CAMP объединяет ТОП экспертов и предпринимателей Украины, которые выбрали стать известными и заявить о себе на рынке Украины и мира. Во главе с украинским продюсером, известным спикером и основателем сообщества публичных людей BRAND PEOPLE – Олегом Филишиным и бренд-психологом – Алиной Полищук, отобранные участники отправились в премиальное путешествие закрытой фокус-группой для того, чтобы за 7 дней разработать собственную стратегию презентации своих продуктов миру.

15 поток проекта прошел на острове Мадейра (Португалия). В результате 7-дневной индивидуальной работы каждый участник получает правила позиционирования, стратегию по контенту, проявленности в медиа, монетизации, или вовсе новую линейку продуктов для предложения аудитории.

Комплексный подход, применяемый в BRAND PEOPLE CAMP, позволяет, иногда впервые, познакомить человека со своей истинной сущностью, открыть собственную уникальность.

Значимым фактором такого формата работы также считается получение развернутой обратной связи во время кемпа от всех присутствующих сквозь призму многолетнего опыта и разных сфер, что позволяет сразу же протестировать новосозданные решения.

BRAND PEOPLE CAMP – это также место формирования сильного окружения для дальнейшего развития. За 7 дней тесного взаимодействия группа становиться действительно близкой. Кроме того, BRAND PEOPLE дает полный доступ к своей базе контактов для реализации стратегии, создания новых партнерств и коллабораций для продвижения.

В этом году участниками BRAND PEOPLE CAMP на о. Мадейра (Португалия) стали:

Катерина Рафальская – почетный член в британской ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров. Международный эксперт в области анализа и составления финансовой и нормативной отчетности участников рынка капитала в соответствии с МСФО.

Виктория Стасенко – энерготерапевт и расстановщик, хилер, коуч в сфере бизнеса, здоровья и отношений с применением лучших энергетических практик. Магистр управления, высокого качества и международных отношений (Польша). Участница международного конкурса красоты Miss Transcontinental в 2023 году.

Людмила Канищева – интернациональный ТОП МЛМ лидер с командой более чем 7000 человек в 12 странах мира, и товарооборотом в 2,5 млн € в год. Основательница первого международного МЛМ-сообщества.

Валерия Богомаз – основательница сети ювелирных корнеров ZIL’ARRA. На сегодняшний день сеть насчитывает 5 корнеров в Одессе и расширяется дальше.

Рита Гриценко – основательница международного агентства недвижимости "SLON". Более 12 лет привлекает инвестиции в недвижимость в Одессе и в Аланьи в Турции. Более 100 человек в подчинении.

Анна Карамазова – директор компании ORising UA с 2005 года – импортера и эксклюзивного дистрибьютора ТМ ORising – известного итальянского косметологического бренда в специализации лечения и ухода за кожей головы и волосами. Психотерапевт, психолог, бизнес-наставник.

По мнению Олега Филишина, отечественный рынок нуждается в примере становления публичных людей, которые бы поддерживали бренд Украины на мировой арене. Кроме того, исполняя основную общественную миссию, организаторам BRAND PEOPLE CAMP удалось закрыть сбор на дрон Mavik для ЗСУ.

За актуальными событиями сообщества BRAND PEOPLE можно следить на официальной странице Олега Филишина в Instagram, либо на странице BRAND PEOPLE.