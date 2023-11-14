7 днів ефективності, або як стати відомими: дізнавались експерти та підприємці на BRAND PEOPLE CAMP Олега Філишина

Олег Філишин відібрав ТОП експертів та підприємців з України для проєкту BRAND PEOPLE CAMP на Мадейрі. В результаті 7-денної індивідуальної роботи кожен учасник отримав правила позиціонування, стратегію по контенту, проявленості в медіа, монетизації, або ж й зовсім нову лінійку продуктів для пропозиції аудиторії.

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Унікальний проєкт BRAND PEOPLE CAMP об’єднує кращих підприємців та експертів України, які обрали стати відомими та заявити про себе на ринку України та світу. На чолі з українським продюсером, відомим спікером та засновником спільноти публічних людей BRAND PEOPLE – Олегом Філишиним та бренд-психологом – Аліною Поліщук, відібрані учасники вирушили у преміальну подорож у закритій фокус групі для того, аби за 7 днів розробити власну стратегію презентації себе та своїх продуктів світу.

15 потік проєкту відбувся на острові Мадейра (Португалія). В результаті 7-денної індивідуальної роботи кожен учасник отримав правила позиціонування, стратегію по контенту, проявленості в медіа, монетизації, або ж й зовсім нову лінійку продуктів для пропозиції аудиторії.

Комплексний підхід, який застосовують у BRAND PEOPLE CAMP, дозволяє ледь не вперше познайомити людину зі своєю істинною сутністю, відкрити власну унікальність. Крізь таку перспективу та сторонній погляд, що направлені на внутрішню роботу та цінність, відкривається масштаб особистості.

Значущим фактором такого формату взаємодії також є отримання розгорнутого зворотного зв’язку під час кемпу від всіх присутніх крізь призму багаторічного досвіду та різноманітних сфер, що дозволяє протестувати новостворене рішення й підкоригувати за потреби.

BRAND PEOPLE CAMP – це також, безсумнівно, місце формування сильного оточення. За 7 днів тісної співпраці група стає дійсно близькою. Окрім того, компанія BRAND PEOPLE надає повний доступ до своєї бази контактів задля реалізації стратегії, утворення нових партнерств та колаборацій для просування.

Цьогоріч учасниками BRAND PEOPLE CAMP, що проходив на о. Мадейра (Португалія), стали:

Катерина Рафальська – почесний член британської асоціації сертифікованих присяжних бухгалтерів. Міжнародний експерт у галузі аналізу та складання фінансової та нормативної звітності відповідно до МСФЗ.

Вікторія Стасенко – енерготерапевт і розстановник, хілер, коуч у сфері бізнесу, здоров'я і стосунків із застосуванням найкращих енергетичних практик. Магістр управління, високої якості та міжнародних відносин (Польща). Учасниця міжнародного конкурсу краси Miss Transcontinental у 2023 році.

Людмила Каніщева – інтернаціональний ТОП МЛМ-лідер з командою понад 7000 осіб у 12 країнах світу, й товарообігом у 2,5 млн € на рік. Засновниця першої міжнародної МЛМ-спільноти

Валерія Богомаз – засновниця мережі ювелірних корнерів ZIL'ARRA. На сьогодні мережа налічує 5 корнерів в Одесі й розширюється далі.

Рита Гриценко – засновниця міжнародної агенції нерухомості "SLON". Понад 12 років залучає інвестиції в нерухомість в Одесі та в Альньї в Туреччині. Понад 100 осіб у підпорядкуванні.

Анна Карамазова – директорка компанії ORising UA з 2005 року – імпортера та ексклюзивного дистриб'ютора ТМ ORising – відомого італійського косметологічного бренду в спеціалізації лікування та догляду за шкірою голови і волоссям. Психотерапевт, психолог, бізнес-наставник.

На думку Олега Філишина, вітчизняний ринок потребує прикладів становлення публічних людей, які б підтримували бренд України на світовій арені. Окрім того, виконуючи основну суспільну місію, організаторам BRAND PEOPLE CAMP вдалося закрити збір на дрон Mavik для ЗСУ.

За актуальними подіями спільноти Brand People можна слідкувати на офіційній сторінці Олега Філишина в Instagram або на сторінці BRAND PEOPLE.