Економія від FOZZY: як покупцям заощадити на онлайн-покупках

Треба тільки зареєструватись: все про осінню пропозицію від FOZZY та Mastercard. Та можливість зекономити по 100 грн на інтернет-замовленнях.

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Цієї осені покупці FOZZY мають змогу економити по 100 гривень на інтернет-замовленнях. Таку акцію торговельна мережа запустила разом з платіжною системою Mastercard. Умови спеціальної пропозиції дуже прості, тому підійдуть більшості клієнтів.

Як отримати знижку на наступне замовлення?

Аби скористатися такою вигідною пропозицією, достатньо слідувати простій схемі, роблячи онлайн-покупки з 1 до 30 листопада:

Встановіть застосунок FOZZY на смартфон або зайдіть на сайт https://fozzyshop.ua/. Додайте до віртуального кошика товари на суму 1000 гривень чи більше. Виберіть спосіб доставки й оплатіть замовлення карткою Mastercard. Отримайте покупки, а також 100 гривень знижки у розділі "Персональні пропозиції". Використайте знижку на будь-яку наступну онлайн-покупку на суму понад 100 гривень.

Переваги акції

Знижка буде нарахована, незалежно від вибраного способу доставки. Це може бути самовивіз, відправка Новою Поштою чи кур’єром по місту.

Акційні 100 гривень нараховуються швидко — протягом доби ви побачите їх в особистому кабінеті. Достатньо зазирнути в розділ "Персональні пропозиції". Якщо знижка з’явилася там, вона готова до використання!

Протягом акційного періоду можна отримати скільки завгодно бонусів по 100 гривень — вони нараховуються на кожен чек, який відповідає умовам. Однак враховуйте, що використати кожну окрему знижку можна лише один раз.

Отриману знижку можна використати не тільки в акційний період. Після нарахування в особистому кабінеті бонуси будуть доступні для списання до кінця грудня 2023 року. Тобто покупцю не обов’язково поспішати з наступним замовленням.

На що варто звернути увагу?

Такі акції від великих торговельних мереж — приємна несподіванка для кожного покупця. Проте будь-яка спеціальна пропозиція має певні умови, які необхідно враховувати, аби уникнути непорозумінь і отримати максимум користі від акції. Пропозиція від FOZZY і Mastercard — не виняток. Розглянемо основні нюанси:

Переконайтеся, що ви є дійсним членом фірмової програми лояльності. Якщо ні, проста реєстрація виправить це! Раніше мережа FOZZY видавала своїм покупцям пластикові картки, проте тепер для використання всіх переваг постійного клієнта достатньо завантажити в телефон фірмовий застосунок FOZZY. Аби мати повний доступ до пропозицій мережі, користувач має бути не молодшим за 18 років.

Враховуйте, що знижка нараховується для замовлень, що були оплачені в період дії акції.

Акція розрахована тільки на роздрібних покупців. Спеціальна пропозиція не дійсна для клієнтів мережі, яких цікавлять оптові замовлення.

Користуйтеся найбільш вигідними пропозиціями торговельних мереж і заощаджуйте сімейний бюджет перед святами!