Економія від FOZZY: як покупцям заощадити на онлайн-покупках
Треба тільки зареєструватись: все про осінню пропозицію від FOZZY та Mastercard. Та можливість зекономити по 100 грн на інтернет-замовленнях.
Цієї осені покупці FOZZY мають змогу економити по 100 гривень на інтернет-замовленнях. Таку акцію торговельна мережа запустила разом з платіжною системою Mastercard. Умови спеціальної пропозиції дуже прості, тому підійдуть більшості клієнтів.
Як отримати знижку на наступне замовлення?
Аби скористатися такою вигідною пропозицією, достатньо слідувати простій схемі, роблячи онлайн-покупки з 1 до 30 листопада:
- Встановіть застосунок FOZZY на смартфон або зайдіть на сайт https://fozzyshop.ua/.
- Додайте до віртуального кошика товари на суму 1000 гривень чи більше.
- Виберіть спосіб доставки й оплатіть замовлення карткою Mastercard.
- Отримайте покупки, а також 100 гривень знижки у розділі "Персональні пропозиції".
- Використайте знижку на будь-яку наступну онлайн-покупку на суму понад 100 гривень.
Переваги акції
- Знижка буде нарахована, незалежно від вибраного способу доставки. Це може бути самовивіз, відправка Новою Поштою чи кур’єром по місту.
- Акційні 100 гривень нараховуються швидко — протягом доби ви побачите їх в особистому кабінеті. Достатньо зазирнути в розділ "Персональні пропозиції". Якщо знижка з’явилася там, вона готова до використання!
- Протягом акційного періоду можна отримати скільки завгодно бонусів по 100 гривень — вони нараховуються на кожен чек, який відповідає умовам. Однак враховуйте, що використати кожну окрему знижку можна лише один раз.
- Отриману знижку можна використати не тільки в акційний період. Після нарахування в особистому кабінеті бонуси будуть доступні для списання до кінця грудня 2023 року. Тобто покупцю не обов’язково поспішати з наступним замовленням.
На що варто звернути увагу?
Такі акції від великих торговельних мереж — приємна несподіванка для кожного покупця. Проте будь-яка спеціальна пропозиція має певні умови, які необхідно враховувати, аби уникнути непорозумінь і отримати максимум користі від акції. Пропозиція від FOZZY і Mastercard — не виняток. Розглянемо основні нюанси:
- Переконайтеся, що ви є дійсним членом фірмової програми лояльності. Якщо ні, проста реєстрація виправить це! Раніше мережа FOZZY видавала своїм покупцям пластикові картки, проте тепер для використання всіх переваг постійного клієнта достатньо завантажити в телефон фірмовий застосунок FOZZY. Аби мати повний доступ до пропозицій мережі, користувач має бути не молодшим за 18 років.
- Враховуйте, що знижка нараховується для замовлень, що були оплачені в період дії акції.
- Акція розрахована тільки на роздрібних покупців. Спеціальна пропозиція не дійсна для клієнтів мережі, яких цікавлять оптові замовлення.
Користуйтеся найбільш вигідними пропозиціями торговельних мереж і заощаджуйте сімейний бюджет перед святами!