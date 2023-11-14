В Чернобыльской зоне отчуждения сдавали в аренду землю для выращивания зерна (видео)

По информации следствия, фермеры выращивали в зоне радиоактивного загрязнения различные зерновые культуры. В частности, выращенную на этих землях пшеницу продавали хлебокомбинатам по всей Украине.

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Правоохранители разоблачили чиновников, которые незаконно сдавали в аренду земли в Чернобыльской зоне отчуждения. В радиоактивной зоне выращивали зерно, которое потом шло на продажу. Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

В незаконной схеме участвовали бывший поселковый голова Народичской ОТГ, а также руководители трех предприятий и землеустроитель. По данным следствия, чиновники незаконно сдали в аренду земли площадью 1437 га. В результате таких действий был причинен ущерб на более 37 млн грн.

В полиции опубликовали запись разговоров фермеров, которые арендовали земли. На видео слышно, как они обсуждают возможность аренды участков. В частности, один из собеседников сказал, что земли в аренду давали на 2 года или на 10 лет.

Также на записи слышно, как происходила передача денег за аренду земли. Так, нужная сумма находилась у "нейтральной стороны" и передавалась злоумышленникам после выдачи соглашения.

"Ну, деньги у нейтральной стороны деньги. Типа у меня. Я беру эти деньги, а потом, когда разрешение выдают, то я эти деньги... ну — вам разрешение, а я передаю этим людям деньги", — говорится в разговоре фермеров.

Кроме того, в перехваченном разговоре говорится и об ориентировочных суммах за которые сдавалась в аренду земля. В частности, за земли площадью до 1 тыс. гектаров нужно было заплатить 150 тыс. долларов.

Сообщается, что у подозреваемых в незаконной схеме провели 6 обысков, во время которых обнаружили документы и другие доказательства незаконной деятельности.

Что говорят в Офисе Генпрокурора

Отмечается, что незаконную схему злоумышленники организовали в 2020 году. Зоб передача земли была якобы легальной с фермерами заключались договоры аренды земли и подписывались акты приема-передачи.

В общем, как сообщают в Офисе Генпрокурора, экс-глава ОТГ передал фермерам 2,9 га земли. Здесь выращивали пшеницу, подсолнечник, кукурузу, гречиху, сахарную свеклу и рапс.

По информации следствия, собранная с земли пшеница продавалась без радиационного контроля украинским хлебокомбинатам. Сообщается, что прокуроры неоднократно обращались в суд относительно отмены договоров на аренду земли. Однако перед судом чиновники официально якобы разрывали договоры с фермерами, а после принятия судом решения — заключали повторно.

Напомним, в сентябре этого года сообщалось, что вокруг Чернобыльской атомной электростанции планируют построить ветровые электростанции. Сообщалось, что планируется строительство ветрового парка, который обеспечит электроэнергию около 1 тыс. хозяйств. Таким образом зону отчуждения в Чернобыле хотят превратить в "зону восстановления".

Также недавно следователи сообщили о подозрении должностным лицам "Энергоатома" в хищении на строительстве ядерного хранилища. Сообщается, что стоимость работ была завышена почти на 100 млн гривен.