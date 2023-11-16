"Это что-то новое": Ирина Фарион отреагировала на увольнение из "Львовской политехники"

По словам языковеда, что ее уволили "без подписи". Она готовит иск в суд.

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Языковед Ирина Фарион отреагировала на свое увольнение из Национального университета "Львовская политехника". Соответствующее сообщение она опубликовала у себя в Telegram.

"Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какими же очень маленькими стали работающие в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий", — написала языковед.

По ее словам, она готовит иск в суд.

"К победе, господа! Все только начинается, потому что каждый финиш – это по сути старт", — написала она.

Увольнение Ирины Фарин: что известно

15 ноября в сети начали публиковать документ об увольнении Фарион из "Львовской политехники" с кафедры украинского языка. Как можно увидеть из документа, уволили языковеда по инициативе работодателя по п. 3 ст. 41 КЗоТ Украины, а именно: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.

Увольнение Ирины Фарион

Также это подтвердил Министр образования и науки Оксен Лисовой. Он отметил, что соответствующий приказ об увольнении Ирины Фарион уже подписан ректором.

"Позиция министерства неизменна — людям, которые не разделяют ценности достоинства и не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования", — говорится в сообщении.

Напомним, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против Ирины Фарион. Расследование ведут сразу по четырем статьям Уголовного Кодекса. СБУ будет проверять высказывания языковеда и инцидент, где она опубликовала личные данные студента из Крыма.