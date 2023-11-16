ВСУ и гражданским направлена помощь на более 17 млн грн от Vulkan Casino

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Лицензионное казино Vulkan Casino с начала российского масштабного вторжения направило защитникам и гражданским помощь на более 17 млн грн. Такие данные обнародовал СМО компании Евгений Крюков.

"Vulkan Casino направило на помощь ВСУ и гражданским украинцам уже более 17 млн гривен — и мы будем продолжать благотворительную деятельность до победы Украины. Наша благотворительность проходит в рамках проекта, который мы реализуем уже второй год — "Зажигай огонь победы". Уже в первые месяцы полномасштабной войны нам удалось собрать 3 млн грн, что позволило помочь военным и целым подразделениям, и в том числе нашим коллегам, которые пошли защищать Украину", — рассказал он.

По словам Крюкова, в рамках этого направления поддержки компания продолжает покупать и передавать на нужды фронта бронеплиты и плитоноски, шлемы, рации и дроны, аптечки, моторные лодки и полевые печи.

"Однако призывы о помощи звучали со всех сторон, и мы не могли не прислушаться. Гражданские люди тоже страдают от войны — теряют средства к существованию, остаются без жилья, вынуждены уезжать из родных краев. Поэтому компания запустила благотворительный проект "Зажигай огонь победы" в расширенном формате, и на данном этапе мы имеем три основных направления работы: оснащение военных всем необходимым на передовой, реабилитация пострадавших от войны и восстановление жилья, поврежденного или разрушенного вражескими обстрелами", — добавил СМО.

Он также детализировал суммы помощи по этим направлениям.

"На реабилитацию украинцев уже направили 4,6 млн грн, на восстановление зданий — 3,2 млн, а на нужды защитников — 9,3 млн. Поэтому в целом проект "Зажигай огонь победы" уже помог более чем на 17,1 млн грн, — отметил Евгений Крюков, — По распределению помощи мы сотрудничаем с рядом проверенных организаций, а именно — с фондами "Коло" и "Запорука", благотворительной платформой dobro.ua и проектом "Добробат". Благодарны партнерам за поддержку нашей миссии! Зажигаем огонь победы вместе!".

Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети Интернет выдана ООО "КОНКУЭРОР" Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей 15.04.2021. Решение КРАИЛ №141 от 07.04.2021.