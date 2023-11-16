ЗСУ та цивільним спрямовано допомоги на понад 17 млн грн від Vulkan Casino

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Ліцензійне казино Vulkan Casino від початку російського масштабного вторгнення спрямувало захисникам та цивільним допомоги на понад 17 млн грн. Такі дані оприлюднив СМО компанії Євген Крюков.

"Vulkan Casino спрямувало на допомогу ЗСУ та цивільним українцям вже понад 17 млн гривень — і ми продовжуватимемо благодійну діяльність до перемоги України. Наша благодійність відбувається в межах проєкту, який ми реалізуємо вже другий рік — "Запалюй вогонь перемоги". Вже в перші місяці повномасштабної війни нам вдалося зiбрати 3 млн грн, що дозволило допомогти військовим та цілим підрозділам, і в тому числі нашим колегам, які пішли захищати Україну", — розповів він.

За словами Крюкова, в межах цього напрямку підтримки компанія продовжує купувати та передавати на потреби фронту бронеплити та плитоноски, шоломи, рації та дрони, аптечки, моторні човни й польові печі.

"Проте заклики про допомогу лунали з усіх боків, і ми не могли не дослухатися. Цивільні люди теж потерпають від війни — втрачають засоби до існування, залишаються без житла, змушені їхати з рідних країв. Тож компанія запустила благодійний проєкт "Запалюй вогонь перемоги" у розширеному форматі, і на даному етапі ми маємо три основні напрямки роботи: оснащення військових всім необхідним на передовій, реабілітація постраждалих від війни та відбудова житла, пошкодженого чи зруйнованого ворожими обстрілами", — додав СМО.

Він також деталізував суми допомоги за цими напрямками.

"На реабілітацію українців вже направили 4,6 млн грн, на відновлення будівель — 3,2 млн, а на потреби захисників — 9,3 млн. Тож загалом проєкт "Запалюй вогонь перемоги" вже допоміг на понад 17,1 млн грн, — зазначив Євген Крюков. — Щодо розподілу допомоги ми співпрацюємо з низкою перевірених організацій, а саме — з фондами "Коло" та "Запорука", благодійною платформою dobro.ua та проєктом "Добробат". Вдячні партнерам за підтримку нашої місії! Запалюємо вогонь перемоги разом!".

Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана ТОВ "КОНКУЕРОР" Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 15.04.2021. Рішення КРАІЛ №141 від 07.04.2021.