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Украина

7 тысяч гривен за услуги: в прифронтовом Славянске разоблачили бордель внутри отеля (фото)

бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура
Фото: Областная прокуратура Донецкой области | В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля

По данным следствия, ежемесячно организаторы незаконного бизнеса зарабатывали 900 тысяч гривен. Теперь "предпринимателям" грозит до 7 лет лишения свободы.

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В Донецкой области удалось разоблачить группу граждан, которые обустроили в одном из отелей бордель. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура 16 ноября.

По данным следствия, незаконный бизнес был организован четырьмя местными жительницами в городе Славянск. В июне этого года они открыли в одном из отельно-развлекательных комплексов бордель с целью обогащения.

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"Деловые партнерши" подыскивали женщин в возрасте от 28 до 35 лет, готовых заниматься проституцией. Организатор "бизнеса" селила их в отдельных гостиничных номерах, где они предоставляли мужчинам услуги интимного характера. Свою рекламу они размещали в интернете", — говорится в сообщении.

Клиенты могли заказать услуги по номеру телефона или непосредственно у администратора отеля на рецепции. Сначала мужчины должны были ознакомиться с ценами на услуги, потом выбирали девушку и их сопровождали в соответствующие номера.

бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура Fullscreen
В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля
Фото: Областная прокуратура Донецкой области
бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура Fullscreen
В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля
Фото: Областная прокуратура Донецкой области
бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура Fullscreen
В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля
Фото: Областная прокуратура Донецкой области
бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура Fullscreen
В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля
Фото: Областная прокуратура Донецкой области
бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура Fullscreen
В Донецкой области разоблачили бордель внутри отеля
Фото: Областная прокуратура Донецкой области
бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура
бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура
бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура
бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура
бордель, Донецкая область, незаконный бизнес, Донецкая прокуратура

Один час "интима" обходился клиентам от 5 до 7 тысяч гривен и за 5 месяцев работы зафиксировано 10 таких "сотрудниц". В Донецкой областной прокуратуре отметили, что в среднем ежемесячный заработок борделя был на уровне 900 тысяч гривен.

"В ноябре 2023 года противоправная деятельность группы лиц разоблачена и прекращена. Во время санкционированных следственным судьей обысков у них обнаружены и изъяты интимные товары, черновые записи, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства в сумме более 150 000 грн", — отмечает следствие.

Сейчас организаторам незаконного бизнеса выбирают меру пресечения. Санкции статьи, которая им угрожает, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что в Киеве накрыли подпольное казино. Сотрудники проломили дыру в стене, чтобы сбежать. По данным следствия, в соседнем помещении, которое и повредили сбежавшие представители незаконного игорного бизнеса, находилось кафе. Теперь злоумышленникам грозит двойное наказание.