Открыли бордель и охраняли проституток: в Одессе задержали двух полицейских (видео)

По данным следствия, одесситка запустила "семейный" бизнес при участии брата и гражданского мужа. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.

В Одессе правоохранители задержали двух полицейских за сутенерство и организацию борделя. Об этом пресс-служба Национальной полиции сообщила 4 июня на официальном сайте.

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По версии следствия, 30-летняя горожанка открыла в центре Одессы салон, в котором оказывали интимные услуги, соорганизатором незаконного бизнеса стал ее сожитель — сотрудник полиции охраны. Младший брат женщины, тоже полицейский, охранял проституток и доставлял их клиентам. Еще одна участница группы выполняла функции оператора и администратора.

Полиция задокументировала, что подозреваемые приглашали девушек работать в интимной сфере, рекламировали нелегальные услуги, сводили людей "с целью разврата" и принимали заказы от клиентов. В рамках уголовного производства задержали предполагаемую управляющую борделем, ее сожителя и брата, последний уже уволился из правоохранительных органов. Кроме того, на трех девушек составили административные протоколы о занятии проституцией.

[ + – ] Правоохранители задержали полицейских, связанных с борделем в Одессе Фото: Национальная полиция [ + – ] Сотрудники ДВБ задержали полицейских в Одессе Фото: Национальная полиция

Полицейские провели обыски в борделе и по месту жительства фигурантов, где обнаружили записи, банковские карты, наличные и технику, которая послужит доказательством преступной деятельности. За организацию борделя и сутенерство в Украине грозит лишение свободы на срок до семи лет, пока же следствие готовится сообщить о подозрении трем задержанным, а также их предполагаемой помощнице.

В Испании Верховный суд разрешил создать профсоюз проституток и отменил постановление предыдущей инстанции. В 2018 году Национальный суд запретил "Организацию секс-работников", свое решение судьи аргументировали тем, что ее устав "допускает проституцию по найму".

Охотники за сокровищами решили поискать золото в заброшенном дворце в Польше, где во время Второй мировой войны был бордель для немецких офицеров.

Обозреватель Фокуса объяснил, почему в Украине нельзя легализовывать проституцию. Поводом для размышлений стало выступление Гарика Корогодского в программе "Право на владу", где он рассказал о заказе проститутки для 13-летнего сына.