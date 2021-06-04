Відкрили бордель та охороняли повій: в Одесі затримали двох поліцейських (відео)

За даними слідства, одеситка запустила "сімейний" бізнес за участю брата і цивільного чоловіка. Тепер їм загрожує до семи років в'язниці.

В Одесі правоохоронці затримали двох поліцейських за сутенерство й організацію борделя. Про це пресслужба Національної поліції повідомила 4 червня на офіційному сайті.

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За версією слідства, 30-річна містянка відкрила в центрі Одеси салон, в якому надавали інтимні послуги, співорганізатором незаконного бізнесу став її співмешканець — співробітник поліції охорони. Молодший брат жінки, теж поліцейський, охороняв повій і доставляв їх клієнтам. Ще одна учасниця групи виконувала функції оператора та адміністратора.

Поліція задокументувала, що підозрювані запрошували дівчат працювати в інтимній сфері, рекламували нелегальні послуги, зводили людей "з метою розпусти" та приймали замовлення від клієнтів. У рамках кримінального провадження затримали передбачувану керівницю борделем, її співмешканця і брата, останній вже звільнився з правоохоронних органів. Крім того, на трьох дівчат склали адміністративні протоколи про заняття проституцією.

[ + – ] Правоохоронці затримали поліцейських, пов'язаних із борделем в Одесі Фото: Національна поліція [ + – ] Співробітники ДВБ затримали поліцейських в Одесі Фото: Національна поліція

Поліцейські провели обшуки в борделі та за місцем проживання фігурантів, де знайшли записи, банківські картки, готівкові та техніку, яка слугує доказом злочинної діяльності. За організацію борделя і сутенерство в Україні загрожує позбавлення волі терміном до семи років, поки ж слідство готується повідомити про підозру трьом затриманим, а також їх передбачуваній помічниці.

В Іспанії Верховний суд дозволив створити профспілку повій і скасував постанову попередньої інстанції. У 2018 році Національний суд заборонив "Організацію секс-працівників", своє рішення судді аргументували тим, що її статут "допускає проституцію за наймом".

Мисливці за скарбами вирішили пошукати золото в покинутому палаці в Польщі, де під час Другої світової війни був бордель для німецьких офіцерів.

Оглядач Фокуса пояснив, чому в Україні не можна легалізувати проституцію. Приводом для роздумів став виступ Гаріка Корогодського в програмі "Право на владу", де він розповів про замовлення повії для 13-річного сина.