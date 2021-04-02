Деньги, секс и папа Гарик. Почему в Украине нельзя легализовывать проституцию

Крошка-сын к отцу пришёл

И спросила кроха:

"Сексэксплуатация — это хорошо?

Или очень плохо?"

Публика многое прощает знаменитостям, создавшим себе гротескные медийные образы. Если умеешь быть ярким и подавать себя слегка утрированно, можно не слишком заботиться о политкорректности — делай, что хочешь, говори что думаешь.

Есть всего несколько "чувствительных" тем, с которыми лучше не хулиганить. Одна из них — дети, особенно, твои собственные. Когда взрослый человек без тени сожаления, даже с долей гордости, публично заявляет, что втянул ребенка в какое-нибудь скверное дело, это, казалось бы, не может не вызвать шока и возмущения.

Тут уж неважно, идет ли речь о народном любимце, одиозной личности или гротескно-богемном персонаже, которому обычно сходят с рук "пощечины общественному вкусу". При любой репутации причинить вред ребенку — это перебор.

Но вот парадокс. Недавнее выступление бизнесмена, писателя, блогера и благотворителя Гарика Корогодского в программе "Право на владу" на 1+1, где он рассказал, как отвел своего сына, которому на тот момент было 13, к проститутке, не вызвало волны гнева. Ведущая только осторожно поинтересовалась, знал ли сам отец девушку, к которой сопроводил отпрыска, и вроде бы не увидела в описанной ситуации этических проблем, когда выяснилось, что "проститутка была знакомая".

Аудитория канала откликнулась на это признание на удивление одобрительно: правильный папа, учит сына жизни. Объяснение такой реакции может быть только одно: украинцы, по крайней мере, зрители рейтинговых телеканалов, не видят ничего плохого в том, что с женщиной обращаются, как с вещью, продают и покупают ее за деньги.

Если так, вопрос ведущей уже не кажется странным, фактически она спросила, проверил ли папа "товар", которым собирался угостить сына.

Историю эту Корогодский рассказал, как пример выстраивания доверительных отношений в семье. Предшествовала этому справедливая мысль о том, что общение родителей и детей должно быть максимально открытым и искренним. Раз уж дети занимаются сексом, правильнее всего строить отношения в семье так, чтобы они не стеснялись обсуждать с родителями свой первый сексуальный опыт.

Не поспоришь. Но нельзя ставить знак равенства между интимными отношениями двоих подростков и сексуальным контактом взрослой женщины с 13-летним мальчиком. Для второго случая в Уголовном кодексе предусмотрена статья о растлении несовершеннолетних.

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Да и статью о сутенерстве тоже никто не отменял, несмотря на настойчивую пропаганду легализации проституции. УК определяет сутенерство, как "действия, направленные на обеспечение занятия проституцией другим лицом". Под определение вполне подпадает ситуация, когда кто-то проявил инициативу и привел клиента, даже если не заработал на этом денег, а заплатил сам.

Отец не сообщил зрителям 1+1 никаких личных подробностей о девушке, к которой привел сына, но публика, как бы по умолчанию, решила, что речь шла о взрослой женщине.

И вот что интересно. Вздумай кто-нибудь озвучить в эфире историю любовных отношений или просто сексуальной связи взрослого человека и ребенка, шквал осуждения поднялся бы мгновенно и неизбежно. Все бы тут же вспомнили о том, что такое "возраст согласия" и почему нельзя завязывать романы с 13-летними, когда тебе больше 18-ти.

В данном случае этого не произошло, вероятнее всего потому, что в сознании большинства наших соотечественников женщина, втянутая в проституцию, вообще не является человеком. Если она — вещь, товар, то и осуждать ее за растление бессмысленно.