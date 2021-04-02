Гроші, секс і тато Гарік. Чому в Україні не можна легалізувати проституцію

"Крошка-сын к отцу пришёл

И спросила кроха:

"Сексэксплуатация — это хорошо?

Или очень плохо?"

Публіка багато пробачає знаменитостям, які створили собі гротескні медійні образи. Якщо вмієш бути яскравим і подавати себе трохи перебільшено, можна не дуже піклуватися про політкоректність — роби, що хочеш, говори що думаєш.

Є лише кілька "чутливих" тим, з якими краще не хуліганити. Одна з них — діти, особливо, твої власні. Коли доросла людина без тіні жалю, навіть з часткою гордості, публічно заявляє, що втягнула дитину в якесь кепське діло, це, здавалося б, не може не викликати шоку і обурення.

Тут вже неважливо, чи йдеться про народного улюбленця, одіозну особистість чи гротескно-богемного персонажа, якому зазвичай сходять з рук "ляпаси суспільному смаку". За будь-якої репутації завдати шкоди дитині — це перебір.

Але ось парадокс. Нещодавній виступ бізнесмена, письменника, блогера і благодійника Гаріка Корогодського в програмі "Право на владу" на 1+1, де він розповів, як відвів свого сина, якому на той момент було 13, до повії, не викликало хвилі гніву. Ведуча тільки обережно поцікавилася, чи знав сам батько дівчину, до якої супроводив сина, і начебто не побачила в описаній ситуації етичних проблем, коли зʼясувалося, що "повія була знайома".

Аудиторія каналу відгукнулася на це визнання на подив схвально: правильний тато, вчить сина життя. Пояснення такої реакції може бути тільки одне: українці, принаймні, глядачі рейтингових телеканалів, не бачать нічого поганого у тому, що з жінкою поводяться як з річчю, продають і купують її за гроші.

Якщо так, запитання ведучої вже не здається дивним, фактично вона запитала, чи перевірив тато "товар", яким збирався пригостити сина.

Історію цю Корогодський розповів, як приклад вибудовування довірчих відносин в сімʼї. Передувала цьому справедлива думка про те, що спілкування батьків і дітей має бути максимально відкритим і щирим. Якщо вже діти займаються сексом, краще за все будувати відносини в сімʼї так, щоб вони не соромилися обговорювати з батьками свій перший сексуальний досвід.

Не посперечаєшся. Але не можна ставити знак рівності між інтимними стосунками двох підлітків і сексуальним контактом дорослої жінки з 13-річним хлопчиком. Для другого випадку в Кримінальному кодексі передбачена стаття про розбещення неповнолітніх.

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Та й статтю про сутенерство теж ніхто не відміняв, незважаючи на наполегливу пропаганду легалізації проституції. КК визначає сутенерство, як "дії, спрямовані на забезпечення заняття проституцією іншою особою". Під визначення цілком підпадає ситуація, коли хтось проявив ініціативу і привів клієнта, навіть якщо не заробив на цьому грошей, а заплатив сам.

Батько не повідомив глядачам 1+1 ніяких особистих подробиць про дівчину, до якої привів сина, але публіка, ніби за замовчуванням, вирішила, що йшлося про дорослу жінку.

І ось що цікаво. Надумай хтось озвучити в ефірі історію любовних відносин або просто сексуальний звʼязок дорослої людини і дитини, шквал осуду піднявся б миттєво і неминуче. Все б відразу згадали про те, що таке "вік згоди" і чому не можна завʼязувати романи з 13-річними, коли тобі більше 18-ти.

У цьому випадку цього не відбулося, швидше за все тому, що у свідомості більшості наших співвітчизників жінка, затягнута в проституцію, взагалі не є людиною. Якщо вона — річ, товар, то і засуджувати її за розтління безглуздо.