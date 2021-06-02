В Испании верховный суд разрешил создание профсоюза проституток

Суд отметил "фундаментальное право проституток на свободу ассоциации и право на создание союза". Это касается лишь тех представителей секс-индустрии, которые работают на себя.

Сотрудники индустрии сексуальных услуг в Испании получили право на создание собственных профсоюзов. Как в среду, 2 июня, сообщает местное издание The Local, соответствующее решение принял Верховный суд страны, отменив ранее вынесенное судебное решение первой инстанции о роспуске первой такой организации.

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Изначально профсоюз, известный как OTRAS ("Организация секс-работников"), создали еще в августе 2018 года, но уже три месяца спустя после апелляции правительства во главе с Педро Санчесом Национальный суд страны вынес решение о роспуске организации. Тогда судьи пришли к выводу, что устав профсоюза "допускает проституцию по найму". OTRAS обжаловала это решение.

Верховный суд страны все же принял сторону работников секс-индустрии. В своем решении он руководствовался тем, что устав профсоюза, который стал причиной первоначального судебного иска, полностью соответствует закону, а работники этой индустрии "имеют фундаментальное право на свободу ассоциации и право на создание союза".

В этом случае речь идет о проститутках, которые работают сами на себя. Хотя сама по себе проституция в Испании запрещенной не является, некоторые виды связанной с ней деятельности, такие как сутенерство, – запрещены.

Профсоюзы проституток — не редкое явление. Такие организации уже работают в Германии, Франции и Нидерландах.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что украинские проститутки наносят урон энергетике страны. В частности, обсуждая вопрос проституции и ее легализации в Украине, парламентарий заявил: "Ну во-первых, проституция она забирает энергию у женщины, которая занимается этим. И она не добавляет точно энергии мужчине, который идет к подобной женщине".

В феврале 2020 года тогдашний министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов заявил, что в Украине необходимо легализовать и регулировать проституцию.