В Іспанії верховний суд дозволив створення профспілки повій

Суд зазначив "фундаментальне право повій на свободу асоціації та право на створення союзу". Це стосується лише тих представників секс-індустрії, які працюють на себе.

Співробітники індустрії сексуальних послуг в Іспанії отримали право на створення власних профспілок. Як у середу, 2 червня, повідомляє місцеве видання The Local, відповідне рішення ухвалив Верховний суд країни, скасувавши раніше винесене судове рішення першої інстанції про розпуск першої такої організації.

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Спочатку профспілку, відому як OTRAS ("Організація секс-працівників"), створили ще в серпні 2018 року, але вже три місяці після апеляції уряду на чолі з Педро Санчесом Національний суд країни виніс рішення про розпуск організації. Тоді судді дійшли висновку, що статут профспілки "допускає проституцію за наймом". OTRAS оскаржила це рішення.

Верховний суд країни все ж став на сторону працівників секс-індустрії. У своєму рішенні він керувався тим, що статут профспілки, який став причиною початкового судового позову, повністю відповідає закону, а працівники цієї індустрії "мають фундаментальне право на свободу асоціації та право на створення союзу".

У цьому випадку йдеться про повій, які працюють самі на себе. Хоча сама собою проституція в Іспанії забороненою не є, деякі види пов'язаної з нею діяльності, такі як сутенерство, — заборонені.

Профспілки повій — не рідкісне явище. Такі організації вже працюють в Німеччині, Франції та Нідерландах.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що українські повії завдають шкоди енергетиці країни. Зокрема, обговорюючи питання проституції та її легалізації в Україні, парламентарій заявив: "Ну по-перше, проституція вона забирає енергію в жінки, яка займається цим. І вона не додає точно енергії чоловікові, який йде до подібної жінки".

У лютому 2020 року тодішній міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов заявив, що в Україні необхідно легалізувати і регулювати проституцію.