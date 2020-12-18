Украинские проститутки наносят урон энергетике страны, - нардеп Юрий Камельчук

По мнению народного депутата от "СН", жрицы любви наносят урон национальным интересам Украины и совокупному количеству живительной энергии в стране, обслуживая иностранцев.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил в прямом эфире "Громадского" о том, что ведической системе он доверяет больше, чем научной, медицинской.

В частности, обсуждая вопрос проституции и ее легализации в Украине, парламентарий заявил: "Ну во-первых, проституция она забирает энергию у женщины, которая занимается этим. И она не добавляет точно энергии мужчине, который идет к подобной женщине".

Отвечая на встречный вопрос ведущего: "Это исследования вообще медицинские, или какие?", нардеп заявил следующее: "В том числе. Это в ведических науках расписано". Ведущий уточнил: "Но Веды – это же не доказательная медицина, это же философия".

"Неправда. Там, в Ведах, есть медицинские трактаты и военные трактаты, которые описаны давно и много вещей используется по сей день", – рассказал о своих убеждениях нардеп.

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Ведущий продолжил: "А право распоряжаться своим телом. Почему с вакцинами – да, а с проституцией и абортами – нет?".

"По отношению к проституции, мои убеждения имеют более широкое значение, чем просто по отношению к одному человеку. Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности в Украине", – отметил Камельчук.

Относительно абортов нардеп сообщил, что они в первую очередь вредны для самой женщины, и отметил, что аборт – "это смерть внутри себя", не вдаваясь в детали.

Напомним на днях Юрий Камельчук заявил, что пандемия Covid-19 является "выдумкой", в связи с чем нельзя доверять медицинским препаратам, разработанным для ее преодоления. А позже, уточнил свое заявление, при этом не отказываясь от своих слов.